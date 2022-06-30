Циннбауэр стал главным тренером «Локомотива»

Он сменил на этом посту Заура Хапова, работавшего главным тренером железнодорожников во второй половине прошлого сезона. Хапов продолжит работу в штабе первой команды.

Сообщается, что другой немецкий специалист Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе «Локомотива» и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам.

«В тренерской работе Йозеф Циннбауэр придерживается принципов игры, аналогичных игровой модели “Локомотива”. Кроме того, во всех командах Циннбауэр уделял существенное внимание работе с молодыми игроками и реализации их потенциала», — отмечается в релизе железнодорожников.