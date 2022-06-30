Циннбауэр стал главным тренером «Локомотива»
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Должность главного тренера футбольного клуба «Локомотив» займет немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, сообщается на официальном сайте московской команды.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Должность главного тренера футбольного клуба «Локомотив» займет немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, сообщается на официальном сайте московской команды.
Он сменил на этом посту Заура Хапова, работавшего главным тренером железнодорожников во второй половине прошлого сезона. Хапов продолжит работу в штабе первой команды.
Сообщается, что другой немецкий специалист Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе «Локомотива» и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам.
«В тренерской работе Йозеф Циннбауэр придерживается принципов игры, аналогичных игровой модели “Локомотива”. Кроме того, во всех командах Циннбауэр уделял существенное внимание работе с молодыми игроками и реализации их потенциала», — отмечается в релизе железнодорожников.
Циннбауэр играл в Бундеслиге на позиции полузащитника за «Карлсруэ» и «Майнц». В качестве главного тренера возглавлял «Гамбург» (Германия), «Санкт-Галлен» (Швейцария) и «Орландо Пайретс» (ЮАР).