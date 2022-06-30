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18:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Циннбауэр стал главным тренером «Локомотива»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Должность главного тренера футбольного клуба «Локомотив» займет немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, сообщается на официальном сайте московской команды.

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Источник: AFP 2022

Он сменил на этом посту Заура Хапова, работавшего главным тренером железнодорожников во второй половине прошлого сезона. Хапов продолжит работу в штабе первой команды.

Сообщается, что другой немецкий специалист Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе «Локомотива» и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам.

«В тренерской работе Йозеф Циннбауэр придерживается принципов игры, аналогичных игровой модели “Локомотива”. Кроме того, во всех командах Циннбауэр уделял существенное внимание работе с молодыми игроками и реализации их потенциала», — отмечается в релизе железнодорожников.

Циннбауэр играл в Бундеслиге на позиции полузащитника за «Карлсруэ» и «Майнц». В качестве главного тренера возглавлял «Гамбург» (Германия), «Санкт-Галлен» (Швейцария) и «Орландо Пайретс» (ЮАР).

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