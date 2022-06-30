В ЦСКА прокомментировали победу в суде над «Бетой»

«Мы были уверены, что Верховный суд откажет “Бете” в их кассационной жалобе. Клуб смог отстоять свои интересы. Мы с самого начала говорили, что у “Беты” отсутствовали основания для обращения в суд с подобным заявлением. Наконец поставлена финальная точка в этом длительном и важном деле», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.