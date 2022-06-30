Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» разгромило «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче.

СКА-Хабаровск
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Новогорске, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Даниил Фомин (35-я, 50-я минуты), забивший первый гол с пенальти, также отличился Константин Тюкавин (90+9).

«Динамо» по итогам прошлого сезона заняло третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «СКА-Хабаровск» по итогам сезона в ФНЛ вышел в стыковые матчи за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата России, где уступил подмосковным «Химкам».

 Дочь Тутберидзе тайно вышла замуж. Она будет выступать за США?
Многомиллионный бизнес в США и ожидание ребенка: где сейчас Мария Шарапова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь