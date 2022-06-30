«Динамо» разгромило «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в Новогорске, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Даниил Фомин (35-я, 50-я минуты), забивший первый гол с пенальти, также отличился Константин Тюкавин (90+9).

«Динамо» по итогам прошлого сезона заняло третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «СКА-Хабаровск» по итогам сезона в ФНЛ вышел в стыковые матчи за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата России, где уступил подмосковным «Химкам».