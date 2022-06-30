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30 июня, источник: Спорт РИА Новости

Роман Евгеньев покинул «Динамо»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев продолжит карьеру в другом клубе, сообщается в Telegram-канале «бело-голубых».

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Источник: Спорт РИА Новости

У Евгеньева закончился срок действия контракта с клубом.

Евгеньев является воспитанником академии «Динамо». Вместе с «бело-голубыми» он становился бронзовым призером молодежного первенства и РПЛ. В 19-летнем возрасте дебютировал в основной команде и за четыре сезона провел 86 матчей, забил два гола.

«Футбольный клуб “Динамо” благодарит Романа за профессиональное отношение к делу, самоотдачу на поле и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

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