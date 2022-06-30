Роман Евгеньев покинул «Динамо»

Евгеньев является воспитанником академии «Динамо». Вместе с «бело-голубыми» он становился бронзовым призером молодежного первенства и РПЛ. В 19-летнем возрасте дебютировал в основной команде и за четыре сезона провел 86 матчей, забил два гола.