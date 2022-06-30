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30 июня, источник: Lenta.Ru

Легионер клуба РПЛ прокомментировал решение остаться в России

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал решение остаться в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

«У меня такой мысли не возникало. Мне и моей семье комфортно в Сочи, меня все устраивает. Сильная команда, отличные условия — зачем что-то менять?» — заявил футболист. Нобоа отметил, что сначала его родные из Эквадора сильно переживали, однако он убедил их, что поводов для беспокойства нет.

Эквадорец добавил, что каждый делает свой выбор, который часто зависит от мнения семьи. «Я не могу осуждать их», — заключил он.

27 июня нигерийский полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке рассказал, что не покинул Россию из-за любви к клубу. «Футбол — это моя жизнь. Мне комфортно здесь, и я сделаю все, чтобы команда побеждала и была на лучших позициях. Пока я здесь, буду делать все, что от меня зависит, чтобы вносить свой вклад в успехи ЦСКА», — заявил он.

Ранее Международная федерация футбола продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Опция действует до июня следующего года.

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