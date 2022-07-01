Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:18 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС допустил стадионы «Факела» и «Оренбурга» к проведению матчей РПЛ

30 июня комиссия Российского футбольного союза выдала сертификат соответствия «Центральному стадиону профсоюзов» в Воронеже и стадиону «Газовик» в Оренбурге, информирует официальный сайт РФС.

Факел
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальная страница ФК "Факел" в "ВК"

Оба стадиона допущены к проведению матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, что решает все вопросы с допуском футбольных клубов «Факел» и «Оренбург» к участию в новом сезоне элитного дивизиона чемпионата России.

«Комиссия Российского футбольного союза выдала сертификат соответствия требованиям стандарта “Футбольные стадионы” первой категории “Центральному стадиону профсоюзов” в городе Воронеж.

Представители РФС посетили воронежский стадион и проверили общее состояние сооружения, а также готовность входных групп, зон повышенной комфортности и мачт освещения к проведению соревнований. Также была дана оценка состоянию газона арены на предмет соответствия стандарту РФС “Футбольные поля с натуральным травяным покрытием”. Кроме того, 30 июня к участию в РПЛ также был допущен стадион “Газовик” в Оренбурге», — написала пресс-служба РФС.

 В России умер ещё один футбольный клуб. Теперь даже Путин не помог
Зачем Тайсон откусил Холифилду часть уха?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь