РФС допустил стадионы «Факела» и «Оренбурга» к проведению матчей РПЛ

Оба стадиона допущены к проведению матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, что решает все вопросы с допуском футбольных клубов «Факел» и «Оренбург» к участию в новом сезоне элитного дивизиона чемпионата России.

«Комиссия Российского футбольного союза выдала сертификат соответствия требованиям стандарта “Футбольные стадионы” первой категории “Центральному стадиону профсоюзов” в городе Воронеж.



Представители РФС посетили воронежский стадион и проверили общее состояние сооружения, а также готовность входных групп, зон повышенной комфортности и мачт освещения к проведению соревнований. Также была дана оценка состоянию газона арены на предмет соответствия стандарту РФС “Футбольные поля с натуральным травяным покрытием”. Кроме того, 30 июня к участию в РПЛ также был допущен стадион “Газовик” в Оренбурге», — написала пресс-служба РФС.