Один для всех: скажется ли введение Fan ID на посещаемости матчей РПЛ

С нового сезона в российском футболе вводится система Fan ID: чтобы посещать стадионы, болельщикам придется оформить специальные цифровые паспорта. В июле новые правила начнут действовать на пяти стадионах: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. Там для этого готова вся инфраструктура, ведь Fan ID уже действовал на чемпионате мира 2018 года. В начале следующего года — после зимнего перерыва в чемпионате — система заработает на всех стадионах Российской премьер-лиги. Оформить Fan ID можно будет c 4 июля. Эксперты отмечают пользу нововведения, но активные фанаты считают Fan ID дискриминацией и готовы бойкотировать игры своих команд.

Как оформить паспорт болельщика

Действие Fan ID, согласно постановлению правительства России, распространяется только на матчи Российской премьер-лиги и Кубка России. Поэтому, например, в Казани или Уфе, чьи клубы вылетели из РПЛ, зрители смогут прийти на стадион, как и прежде, без дополнительных условий.

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А вот болельщики 16 клубов высшего дивизиона с 4 июля смогут оформить Fan ID на портале госуслуг. Процедура состоит из нескольких шагов.

Шаг 1. На специальной странице портала госуслуг необходимо будет внести свои паспортные и контактные данные, загрузить фотографию. Система проверит, не запрещено ли заявителю посещение стадионов, например за нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях.

Шаг 2. Чтобы подтвердить свою личность, болельщику придется посетить МФЦ: его сотрудники проверят подлинность паспортных данных, сличат фотографию, загруженную в систему, с реальностью. Сделать это можно только в МФЦ регионов, где базируются клубы РПЛ. Это Москва, Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Краснодарский край, Московская, Самарская, Нижегородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Воронежская области.

Шаг 3. Паспорт болельщика сформируется в виде QR-кода и будет доступен в личном кабинете. Его придется предъявлять для считывания при покупке билета или абонемента, а потом и во время прохода на стадион.

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Оформить Fan ID могут лица старше 14 лет. Паспорт болельщика для детей младше 14 лет надо оформить их родителям. При этом, даже если болельщик уже оформлял Fan ID для похода на матчи домашнего чемпионата мира 2018 года, ему всё равно нужно оформить новый документ.

В случае отказа в оформлении Fan ID повторную заявку можно будет подать только через полгода либо в установленный судебным решением срок. Отмечается, что к концу года в Минцифры планируют разработать приложения для электронной карты болельщика.

Система Fan ID коснется не только болельщиков, но и всех участников каждого матча. Электронную карту должны получить все, кто будет на стадионе в день игры: организаторы, представители команд и СМИ.

Зачем вводят Fan ID

По мнению разработчиков закона о Fan ID, система идентификации болельщиков должна обеспечить безопасность на стадионах и противодействовать противозаконным действиям на футбольных матчах. Ранее система идентификации болельщиков применялась в России на Кубке конфедераций 2017 года, чемпионате мира — 2018, а также на матчах чемпионата Европы — 2020, которые проходили в Санкт-Петербурге.

Осенью прошлого года бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц, который накануне сложил полномочия, объяснял журналистам, зачем в нашем футболе реализуют систему Fan ID.

— У нас не уникальный опыт, — подчеркивал он. — Я недавно посетил матч «Ювентус» — «Зенит» в Турине и прошел три проверки: паспорта с билетом, ковид-пасс, рамку. И это с учетом того, что у меня были именные билеты с приглашением от акционера клуба. История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Проблемы с безопасностью на стадионах возникали неоднократно. Та целевая аудитория, на которую мы ориентируемся, женщины и дети, должны чувствовать себя комфортно и безопасно.

А министр спорта России Олег Матыцин отметил, что болельщики по-прежнему будут ходить на стадионы и с новой системой идентификации.

— Обязательно будут ходить, почему нет, — сказал «Известиям» Олег Матыцин. — Посмотрим, на всё нужно время. Будем надеяться, что футбол не пострадает, а только приобретет.

Фанаты против Fan ID

В конце прошлого года большинство активных болельщиков клубов премьер-лиги выступили с заявлениями о том, что не будут оформлять Fan ID и намерены бойкотировать матчи своих команд, если закон не отменят.

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Активные фанаты «Спартака» перестали посещать игры любимой команды еще по ходу прошлого сезона, остальные намерены это сделать после введения системы Fan ID. Против нового закона не выступили пока только болельщики «Ахмата».

По мнению фанатов клубов РПЛ, система идентификации болельщиков никак не повлияет на повышение безопасности, а станет, скорее, инструментом для чрезмерного контроля на стадионе.

Масштабы молчаливого протеста активных болельщиков предсказать сложно. Но, например, фанаты «Зенита» из объединения «Ландскрона» сообщили, что по итогам их собственного опроса 75% респондентов ответили, что совсем откажутся от посещения футбола, если при оформлении карты болельщика потребуется визит в МФЦ.

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что введение Fan ID станет ударом по посещаемости наших стадионов и приведет к снижению доходности.

— Мне кажется, что многие противники Fan ID вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права, — рассказал «Известиям» глава оргкомитета Кубка Конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин. — На самом деле это вопрос реализации концепции. Мы с ней еще не столкнулись. А эта реализация может, напротив, выразиться во что-то положительное, во что-то, несущее дополнительные преимущества болельщикам. Если приблизить Fan ID к абонементам, которые традиционно отлично реализуются многими клубами, и привнести некие новые функции, то это может быть встречено болельщиками с большим энтузиазмом. Откровенно говоря, ничего страшного в ведении Fan ID на матчи РПЛ я не вижу. С одной стороны, это может быть хорошим инструментом безопасности. Об этом думают все — и организаторы, и болельщики. С другой — это вопрос, сколько функций подгрузить в карту идентификации болельщика. Их может быть бесконечное количество.