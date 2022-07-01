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00:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» возглавил тренер из Германии. Кто такой Циннбауэр

У красно-зеленых перестановки: на должность главного назначен 52-летний немец.

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Страховщик и играющий тренер

У нового тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра была не самая выдающаяся игровая карьера. Он выступал за различные мелкие немецкие клубы, самыми известными из которых были «Майнц» и «Карлсруэ». Формально он закончил с игрой в футбол в 2005 году, но де-факто еще в 1996-м — из-за травмы. После этого Циннбауэр еще выступал на любительском уровне в различных региональных лигах, а параллельно думал о дальнейшей жизни.

В 90-е Циннбауэр работал не только футболистом, но и страховщиком, а позже основал в Нюрнберге финансовую консалтинговую фирму. А еще он, играя за любителей, приступил к тренерской работе. По сути, с 1996 года Циннбауэр был играющим тренером, а уже с 2005-го сосредоточился на одной профессии.

Взлет Йозефа (или просто Джо, как его часто называют за рубежом) начался с «Карлсруэ». Циннбауэр поднимался по тренерской лестнице постепенно: сначала прошел там стажировку, затем стал ассистентом в главной команде, а потом принял «Карлсруэ II». В то же время Циннбауэр проходил курсы повышения квалификации и в 2014 году получил лицензию Pro — то, из-за чего его и позвали в «Локомотив».

«Гамбург» и «Санкт-Галлен»

В том же 2014-м Циннбауэр возглавил дубль «Гамбурга», но во главе команды он отработал всего в восьми матчах — в сентябре из основы уволили Мирко Сломку и Джо пошел на повышение. Первый в карьере матч Циннбауэра в качестве главного тренера команды бундеслиги был сразу против «Баварии», причем «Гамбург» удержал ничью 0:0.

Впрочем, в команде Циннбауэр задержался всего на полгода: при нем «Гамбург» проиграл в половине из 24 матчей, в том числе той же «Баварии» со счетом 0:8. В итоге «Гамбург» уже без Джо еле спасся от вылета в стыках, а Циннбауэр осенью 2015 уехал в Швейцарию — в любимый клуб Валерия Карпина «Санкт-Галлен».

В швейцарской команде Циннбауэр отработал почти два сезона, но вряд ли их можно назвать успешными: в первый год «Санкт-Галлен» финишировал в чемпионате седьмым (при десяти участниках), а во второй — восьмым. Если в первом сезоне Циннбауэру простили 0:7 от «Базеля», то во втором уволили сразу после пяти поражений подряд. Процент побед швейцарской команды при немецком тренере — всего 30%.

Источник: AFP 2022

Сын в коме

С мая 2017 года по декабрь 2019-го Циннбауэр сидел без тренерской работы — судя по всему, его консалтинговая компания приносит немцу неплохой доход, так что он может спокойно брать столь длительную паузу.

Но все же Циннбауэр — человек футбола. И в конце 2019 года его пригласил к себе южноафриканский клуб «Орландо Пайретс». На момент назначения команда шла 11-й в чемпионате ЮАР, но Циннбауэр привел ее к третьему месту. А всего через год после назначения немец выиграл первый трофей в карьере — «Кубок восьми» (это что-то вроде Суперкубка, только с участием восьми лучших команд лиги). Турнир предсезонный, но для болельщиков «Орландо» все равно важный: до этого команда восемь лет не выигрывала вообще ничего.

В том же 2020 году в жизни Циннбауэра случилась трагедия: его сын попал в страшное ДТП в Германии. Легковушка, за рулем которой был 24-летний Фабио (тоже футболист) врезалась в фуру. Машина восстановлению не подлежала, а сын Циннбауэра оказался в коме. Для самого тренера ситуация осложнялась тем, что он не мог покинуть ЮАР из-за ковидных ограничений, поэтому не мог лично проведать сына. К счастью, Фабио выжил и вышел из комы, хотя о футбольной карьере ему пришлось забыть.

Атакующий футбол

На фоне личного горя Циннбауэру было сложно сосредоточиться на работе, но он смог: «Орландо» вновь закончил чемпионат на третьем месте, а в августе 2021-го, после поражения в четвертьфинале «Кубка восьми» Циннбауэр ушел с поста. Сам он мотивировал это тем, что хочет больше времени проводить с семьей и, в частности, с сыном.

Почти год Циннбауэр оставался вне футбола, но 30 июня «Локомотив» объявил его главным тренером. При это Марвин Комппер остается в штабе — как мы написали выше, Циннбауэра назначили во многом из-за наличия лицензии Pro.

Заур Хапов не мог дальше исполнять обязанности главного тренера, так как у него есть только лицензия категории А, но и он никуда не уходит. То есть Циннбауэр будет главным тренером только формально и несомненно осознает свою роль. При этом он, разумеется, будет значительно влиять на тренировочный процесс. Его философия строится на владении мячом, а с этим у «Локомотива» в последнее время были проблемы — хватало потерь. К тому же, Комппер — бывший защитник, и все равно смотрит на игру под углом обороны, а Циннбауэр ориентирован на атаку и должен сбалансировать штаб. Плюс о Джо говорят, как о хорошем мотиваторе.

Томас Цорн | Источник: РИА "Новости"

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» подчеркивает, что у Циннбауэра и клуба схожее видение игры:

— Почему выбор клуба пал именно на Циннбауэра?

— Для нас были важны следующие критерии: опыт работы в топ-лиге и схожий с нашим взгляд на философию игры. Прежде чем подписать контракт с Йозефом, мы дали ему задание проанализировать нашу команду. Выводы, которые он сделал, сошлись с нашей идеей и нашим видением развития команды. С приходом Циннбауэра наш тренерский штаб можно считать полностью укомплектованным. Все остальные тренеры останутся в штабе, команду больше никто не покинет.

— Не было ли проблем с приездом немца? Нет ли опасений, что он может сбежать?

— Он принял решение приехать и это решение было четким и конкретным. Мы не видим рисков побега. Такая возможность исключена.

Гоша Чернов

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