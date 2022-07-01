«Зенит» взял форварда «Сочи», игрок ЦСКА перейдет в «Герту», «Рома» готовит трансфер Криштиану

Источник: ФК "Зенит"

«Зенит» купил Кассьерру

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра стал игроком «Зенита». Колумбиец подписал соглашение с питерцами по схеме «3 + 1». По информации «СЭ», у футболиста будет прописано 20 миллионов евро в контракте в качестве отступных. За «Сочи» форвард выступал с 2021 года. В прошедшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 22 матчах, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-16824047&id=456249562&hash=b75978f166212239&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Урунов может перейти в «Торпедо»

По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Остон Урунов попал в сферу интересов «Торпедо». До этого «Чемпионат» сообщал о переговорах красно-белых с «Химками» по поводу аренды футболиста. Главная сложность в переходе хавбека — его высокая зарплата. По некоторым данным, она составляет 600 тысяч евро. Прошлый сезон 21-летний игрок провел в аренде в «Уфе».

«Ростов» ведет Агаларова

По информации «СЭ», «Ростов» интересуется нападающим «Уфы» Гамидом Агаларовым. Клубы уже начали вести переговоры. До этого сообщалось, что на футболиста претендует «Ахмат». Transfermarkt оценивает россиянина в 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне РПЛ футболист сыграл 29 матчей, забил 19 голов и отдал один ассист.

Эджуке приостановит контракт с ЦСКА

Как сообщает «Чемпионат», нападающий ЦСКА Чидера Эджуке приостановит контракт с армейским клубом. «Футболист договаривается о переходе в “Герту”. Он решил приостановить свой контракт на один сезон», — отмечает источник. Форвард играет за москвичей с 2020 года. В прошедшем сезоне РПЛ 24-летний футболист провел 30 матчей, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

«Рома» претендует на Роналду