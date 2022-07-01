Хачатурянц раскритиковал решение РФС о проведении Суперкубка в Петербурге

«На мой взгляд, Суперкубок в Санкт-Петербурге — это нарушение спортивного принципа. Если бы Петербург был принят как город проведения матча хотя бы тогда, когда у “Динамо” гипотетически оставался шанс оказать конкуренцию “Зениту” и стать чемпионом РПЛ, либо когда “Спартак” еще не сыграл полуфинал Кубка России, тогда понятно, нравилось бы “Спартаку” или нет, но выиграл Кубок — поехал играть.



Но по какой-то причине регламент не был соблюден, то есть город не был назначен заранее, при том, что все знают, что “Спартак” очень болезненно проиграл “Зениту” в этом сезоне со счетом 1:7.



Назначать игру в Санкт-Петербурге — это нарушение спортивного принципа. Я свою точку зрения высказал и Александру Валерьевичу (Дюкову), и потом на исполкоме, и голосовал против», — сказал Хачатурянц в программе «Коммент. Шоу».