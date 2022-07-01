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15:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачатурянц раскритиковал решение РФС о проведении Суперкубка в Петербурге

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Проведение матча за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в Санкт-Петербурге является нарушением спортивного принципа, считает бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «Зенита». Данное решение было принято на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) 10 июня.

«На мой взгляд, Суперкубок в Санкт-Петербурге — это нарушение спортивного принципа. Если бы Петербург был принят как город проведения матча хотя бы тогда, когда у “Динамо” гипотетически оставался шанс оказать конкуренцию “Зениту” и стать чемпионом РПЛ, либо когда “Спартак” еще не сыграл полуфинал Кубка России, тогда понятно, нравилось бы “Спартаку” или нет, но выиграл Кубок — поехал играть.

Но по какой-то причине регламент не был соблюден, то есть город не был назначен заранее, при том, что все знают, что “Спартак” очень болезненно проиграл “Зениту” в этом сезоне со счетом 1:7.

Назначать игру в Санкт-Петербурге — это нарушение спортивного принципа. Я свою точку зрения высказал и Александру Валерьевичу (Дюкову), и потом на исполкоме, и голосовал против», — сказал Хачатурянц в программе «Коммент. Шоу».

«Аргумент, что это все-таки больше шоу, а не спортивное мероприятие… Считаю, что между “Зенитом” и “Спартаком” не может быть шоу. Даже если они завтра выйдут 5 на 5 играть во дворе, они все равно будут биться на смерть. В этом прелесть нашего футбола. Слава богу, что есть такие команды, которые являются принципиальными соперниками, их игры всегда вызывают максимальный интерес. Поэтому я был против и считаю, что моя позиция была правильной», — добавил экс-глава РПЛ.

«Зенит» является действующим чемпионом России. «Спартак» в прошедшем сезоне впервые с 2003 года завоевал Кубок России.

В понедельник Хачатурянц подал в отставку с поста президента РПЛ. Временно исполняющим обязанности назначен глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев.

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