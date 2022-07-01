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15:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Хачатурянц ответил на вопрос, управляет ли «Газпром» российским футболом

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о влиянии «Газпрома» на принятие решение в российском футболе.

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Источник: РИА "Новости"

Функционер не стал соглашаться с утверждением, что президент РФС Александр Дюков находится под давлением.

«Управляет ли “Газпром” российским футболом? Нет, я считаю, что это неправильный посыл по нескольким причинам. Первая причина — “Зенит” сегодня объективно самая сильная команда в РПЛ и результат на лицо. Думаю, это продлится следующие 4−5 лет. Даже если они будут играть на 70% от своей потенциальной мощности.

Александр Валерьевич Дюков — человек принципиальный и в большей степени независимый. Он за интересы футбола как такового, за развитие футбола. Утвердительно ответить на ваш вопрос, это значит подтвердить, что Дюков находится под давлением “Газпрома”. С этим я не согласен», — сказал Хачатурянц в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».

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