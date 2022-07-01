Хачатурянц ответил на вопрос, управляет ли «Газпром» российским футболом

«Управляет ли “Газпром” российским футболом? Нет, я считаю, что это неправильный посыл по нескольким причинам. Первая причина — “Зенит” сегодня объективно самая сильная команда в РПЛ и результат на лицо. Думаю, это продлится следующие 4−5 лет. Даже если они будут играть на 70% от своей потенциальной мощности.



Александр Валерьевич Дюков — человек принципиальный и в большей степени независимый. Он за интересы футбола как такового, за развитие футбола. Утвердительно ответить на ваш вопрос, это значит подтвердить, что Дюков находится под давлением “Газпрома”. С этим я не согласен», — сказал Хачатурянц в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».