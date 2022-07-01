В «Торпедо» подтвердили подписание контракта с Кутеповым

«Контракт с Кутеповым подписан. Все детали будут на официальном сайте нашего клуба», — сказал Ляпин «СЭ».

Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.