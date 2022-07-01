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16:53 (мск), источник: Sport24

Хачатурянц — критикам: Вы живете в России. Как РПЛ или РФС могут выступить против закона o Fan ID?

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц признался, что ему было неприятно, когда фанаты «Зенита» освистали его во время церемонии награждения команды золотыми медалями за победу в РПЛ в сезоне-2021/22, а также не понимает, как РФС и РПЛ могли помешать принятию закона о введении Fan ID — электронного паспорта болельщика.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

— В Петербурге у вас был очень тяжелый момент, когда на награждении «Зенита» вас освистали. Вы не выдержали, почему?

— Во-первых, моя речь по договоренности с Алексеем Борисовичем (Миллером) должна была быть из двух предложений. Я сказал одно, не сказал второе. Речи быть не должно было. И связано это именно с тем, что сейчас в стране в целом не время для речей. Это была договоренность.

Другой момент, что в этот день я был на стадионе «Динамо» и смотрел матч. И в ситуации, когда «Динамо» проиграло и потенциально «Зенит» мог оформить свое чемпионство, я, бросив все, успев переодеться, взяв медали и кубок, полетел в Санкт-Петербург для того, чтобы болельщикам «Зенита» не испортить праздник, чтобы они получили его своевременно.

Могу сказать, что все руководство «Зенита» именно так это и восприняло. И мне было очень приятно, что они так отреагировали. Конечно, при этом получить в благодарность свист 47 тысяч человек — не самая приятная история. Теперь у меня есть такой опыт, я знаю, как это звучит на стадионе.

— Вам не кажется, что связано еще и с законом о Fan ID?

— Да, конечно. Напрямую.

— Насколько это решение от РФС или РПЛ?

— Конечно, это не решение РФС или РПЛ. Более того, вы знаете, что Александр Валерьевич (Дюков) с 2018 года вел переговоры. И была создана рабочая группа, обсуждались и сроки введения, и форма. Но потом произошло событие, а именно с болельщиками ЦСКА после игры «Зенит» — ЦСКА, которое явилось триггером, ускорением всех процессов.

То есть игра, кажется, была в субботу или воскресенье, а в среду у нас должен был быть очередной круглый стол в Думе, на котором мы обсуждали внедрение Fan ID. Его отменили. И дальше мы знали, что в течение 10 дней, в трех чтениях этот закон будет принят. Дальше он был ратифицирован Президентом.

А дальше у меня вопрос к огромному количеству людей, которые этот вопрос обсуждают: «Вы живете в России, по российским законам. Вот скажите, пожалуйста, как, вы можете себе представить, официальные организации — РФС, РПЛ, могут выступить против существующего закона?».

Я не прятал голову в песок, я встречался с представителями фанатских групп, объясняя им нашу позицию, что мы сейчас мы работаем с тем, чтобы применение этого закона было максимально комфортным. Там восемь подзаконных актов должно быть еще принято. Но триггером явилось вот это событие. Кем спровоцированное, я не знаю. До сих пор нет результатов проверки, — сказал Хачатурянц ютуб-каналу «Коммент. Шоу».

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