«Зенит» в летнее трансферное окно планирует найти усиление в центре защиты
Генеральный директор петербургского клуба отметил, что в линии полузащиты и нападения приобретений не будет.
Генеральный директор петербургского клуба отметил, что в линии полузащиты и нападения приобретений не будет.
МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» намерен приобрести центрального защитника в летнее трансферное окно. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
На вопрос, закрыты ли трансферные цели «Зенита» после приобретения трех новичков, Медведев ответил: «В линии полузащиты и нападения уже не будет приобретений. Но мы рассматриваем кандидатов на усиление на позицию центрального защитника. Есть вероятность, что после приобретения еще одного игрока в защиту трансферные цели будут выполнены».
29 июня «Зенит» объявил об уходе бразильского форварда Юри Алберто в аренду в «Коринтианс» в обмен на двух игроков — вратаря Ивана Куарежму да Силву и полузащитника Густаво Мантуана. 30 июня клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе Матео Кассьерры из «Сочи».