«Зенит» в летнее трансферное окно планирует найти усиление в центре защиты

На вопрос, закрыты ли трансферные цели «Зенита» после приобретения трех новичков, Медведев ответил: «В линии полузащиты и нападения уже не будет приобретений. Но мы рассматриваем кандидатов на усиление на позицию центрального защитника. Есть вероятность, что после приобретения еще одного игрока в защиту трансферные цели будут выполнены».