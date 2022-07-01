Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:58 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» в летнее трансферное окно планирует найти усиление в центре защиты

Генеральный директор петербургского клуба отметил, что в линии полузащиты и нападения приобретений не будет.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» намерен приобрести центрального защитника в летнее трансферное окно. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

На вопрос, закрыты ли трансферные цели «Зенита» после приобретения трех новичков, Медведев ответил: «В линии полузащиты и нападения уже не будет приобретений. Но мы рассматриваем кандидатов на усиление на позицию центрального защитника. Есть вероятность, что после приобретения еще одного игрока в защиту трансферные цели будут выполнены».

29 июня «Зенит» объявил об уходе бразильского форварда Юри Алберто в аренду в «Коринтианс» в обмен на двух игроков — вратаря Ивана Куарежму да Силву и полузащитника Густаво Мантуана. 30 июня клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе Матео Кассьерры из «Сочи».

 История показывает, что в российском биатлоне слова расходятся с делом
Федор Кудряшов завершил карьеру в сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь