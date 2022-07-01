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19:12 (мск), источник: Sport24

«Домой по паспорту не ходят!» Фанаты «Локомотива» объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID

Объединение фанатов московского «Локомотива» UnitedSouth объявило о решении бойкотировать матчи РПЛ в связи с введением паспорта болельщика (Fan ID).

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

«После долгих обсуждений внутри сообщества фанатов “Локомотива” и отдельно внутри UnitedSouth мы приняли решение отказаться от походов на матчи РПЛ в качестве протеста против ввода в новом сезоне Премьер-лиги паспорта болельщика. Мы не бросаем команду и продолжим поддерживать ее, но за пределами стадиона.

Еще раз повторим свою позицию в отношении самого документа: мы отказываемся оформлять Fan ID ради простого и обычного для всех нас посещения футбола. Все аргументы мы писали еще зимой. Но основной остается тем же: домой по паспорту не ходят! Фанат — не преступник. Stop Fan ID! Фанат, оформивший Fan ID, больше не может считать себя частью движа. Если такой найдется среди UnitedSouth, он автоматически не может больше иметь никакого отношения к нашей организации", — говорится в сообщении.

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