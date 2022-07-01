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21:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Арнор Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА

Арнор Сигурдссон приостановил действие своего контракта с ЦСКА до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: Чемпионат.com

Ранее сообщалось, что Сигурдссон хочет вернуться в шведский «Норрчёпинг», за который выступал до перехода в ЦСКА.

21 июня ФИФА опубликовала заявление о том, что продлевает иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ разрешение приостанавливать контракты с клубами до лета 2023 года. Таким образом, Сигурдссон может провести весь следующий сезон в другом клубе.

В минувшем сезоне исландский полузащитник играл на правах аренды за итальянскую «Венецию». Он провёл за итальянский клуб 11 матчей и не отметился результативными действиями. «Венеция» покинула Серию А по итогам сезона-2021/2022.

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