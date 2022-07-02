СМИ: «Краснодар» расторг контракт с датским футболистом Намли

Намли 28 лет, он перешел в российский клуб из нидерландского «Херенвена» в июле 2019 года, с января 2020-го полузащитник на правах аренды выступал за американский «Колорадо». Всего за «Краснодар» он провел 18 игр в разных турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Сезон-2021/22 футболист доигрывал в роттердамской «Спарте», куда перешел на правах аренды 11 января.