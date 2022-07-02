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10:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Краснодар» расторг контракт с датским футболистом Намли

Полузащитник в январе перешел в аренду в нидерландскую «Спарту».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 2 июля. Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с датским полузащитником Юнесом Намли. Об этом в субботу сообщил нидерландский журнал Voetbal International.

Контракт Намли с «Краснодаром» истекал летом 2023 года.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие контрактов до 30 июня 2022 года. 21 июня ФИФА разрешила футболистам приостанавливать контракты до 30 июня 2023 года.

Намли 28 лет, он перешел в российский клуб из нидерландского «Херенвена» в июле 2019 года, с января 2020-го полузащитник на правах аренды выступал за американский «Колорадо». Всего за «Краснодар» он провел 18 игр в разных турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Сезон-2021/22 футболист доигрывал в роттердамской «Спарте», куда перешел на правах аренды 11 января.

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