«Оренбург» объявил о заключении контракта с хавбеком сборной Коста-Рики

Прошлым местом работы футболиста был костариканский клуб «Депортиво Саприсса». Также Вильчес играл в составе «Эредианы», «Белена», «Хапоэля» и «Ашдода». С 2018 года полузащитник вызывается в национальную команду Коста-Рики. За сборную Коста-Рики Вильчес сыграл в десяти матчах и забил один гол.