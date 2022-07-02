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11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Сочи» Родригао — о бойкоте фанатов: все равно, если их не будет. Главное — игра

Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал решение фанатов бойкотировать матчи Российской Премьер-Лиги.

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Любопытно, что футболист отреагировал на такие действия болельщиков клуба положительно. Он отметил, что хорошей идеей станет минимизация числа фанатов на стадионах.

«Мало зрителей на трибунах — хорошая идея. Тишина позволяет узнавать, кто есть на стадионе. И в принципе на матче не будет хулиганов. Это безопасность.

Провести весь сезон без болельщиков? Всё равно, если есть возможность играть. Конечно, предпочитаю, чтобы болельщики были. Но, если получится так, что их не будет, для меня всё равно самое главное — игра!» — сказал Родригао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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