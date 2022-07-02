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2 июля, источник: Спорт-Экспресс

Через 15 лет Крала вспомнят только из-за внешности. Чех не отработал 12 миллионов, которые за него заплатили

Игорь Рабинер — о чешском полузащитнике, который воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт со «Спартаком» до 30 июня 2023 года.

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Источник: Спорт-Экспресс

Десять месяцев назад футболисты «Спартака» записали доброе видео, на котором каждый нашел живые слова, чтобы попрощаться с Алексом Кралом, перешедшим на правах аренды в «Вест Хэм». Сам чех с умилением и улыбкой на эти записи смотрел, и на его душе — как и на душе каждого, кто видел это на YouTube — было тепло. После недавней истории с Джорданом Ларссоном людям с короткой памятью может показаться, что «Спартак» в принципе не умеет прощаться хорошо, — но история с Кралом доказывает обратное.

«Кучерявый», как назвал его на том видео Наиль Умяров, к себе притягивал, и коллектив его принял. Александр Соболев, как-то рассказывая мне о спартаковских легионерах, отмечал: «Мы с Жиго шутим постоянно, он по-русски все понимает. Как и Алик Крал. Сейчас еще Промес пришел, сразу расположил всех к себе».

И вот «Алик», парень с внешностью рок-звезды, стал очередным в списке легионеров, которые не вернулись в РПЛ, воспользовавшись опцией от ФИФА и приостановив контракт с российским клубом до 30 июня 2023 года.

Но эмоций, в том числе и негативных, в отличие от истории с Ларссоном, нет. Поэтому сильно сомневаюсь, что на официальных (да и неофициальных) красно-белых ресурсах появится что-то наподобие «Агента 007?. Почему? Во-первых, потому что Крал ни одного плохого слова ни о “Спартаке”, ни о России не сказал, а год назад вообще посвятил московской команде длинный пост на русском и английском, в котором поблагодарил команду, тренеров, персонал, руководство и болельщиков — не забыл никого, а закончил его фразой капслоком, увенчанной сердечком: “СПАРТАК МОСКВА” НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В МОЕМ СЕРДЦЕ!».

Источник: Спорт-Экспресс

Говорит ли его невозвращение в «Спартак», что все это оказалось не более чем красивыми словами? Конечно, нет. Ситуация сейчас такая, что для европейцев возвращение в Россию может негативно отразиться на их дальнейших карьерах, а Чехия — из тех стран, где, например, даже у простых, не попавших под санкции россиян закрывали счета в местных банках. Не нужно сравнивать ситуации, в которых оказались футболисты из Евросоюза, с балканцами, южноамериканцами и африканцами — это совершенно разные вещи.

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«Спартаку» Крал сейчас не особо нужен. В последние полсезона здорово прогрессировал Даниил Пруцев, при Руе Витории и Паоло Ваноли изрядно набрался опыта Умяров, ко двору пришелся зимний новичок Мартинс Перейра — в общем, дело дошло до того, что даже Роман Зобнин, еще недавно неприкосновенный, стал лишь четвертым выбором в центре поля. А ведь есть еще и Руслан Литвинов, которого Ваноли использовал в тройке центральных защитников, а теперь, при Гильермо Абаскале, красно-белые переходят на схему с четырьмя игроками обороны, и спартаковский воспитанник, скорее всего, вернется в полузащиту. Так что в середине поля команда полностью укомплектована.

От двух лет Кучерявого в «Спартаке», за которые он, кстати, не забил ни одного мяча (а хоть какие-то результативные баллы полузащитник, тем более не чистая «шестерка» и купленный за большие деньги, набирать все-таки должен), осталось ощущение какой-то недосказанности. Казалось, он был способен на гораздо большее — на что рассчитывали и менеджеры «Вест Хэма», взяв его в аренду. Но для этого большего тренеры и руководители «Спартака» не должны были меняться так часто. Ему не хватило стабильности в клубе и команде.

Лучшего Крала мы увидели после того, как стабилизировалась игра при Доменико Тедеско и футболисты начали четко понимать, чего от них хотят. «Алик» — из той категории игроков, которые не «делают разницу» индивидуально, но способны приносить немалую пользу в выстроенной командной игре. Частые смены тренеров такой выстроенности никак не способствовали. Но стоило Тедеско зайти на второй сезон, как все у Крала, как и у «Спартака» в целом, стало гораздо лучше. Он был одной из не самых ярких, но важных фигур того серебра.

Источник: Спорт-Экспресс

Но ушел Тедеско, после Евро-2020 при Руе Витории все уроки пришлось учить заново — и опять Крал стал неубедителен. Или головой он уже был не в «Спартаке», да и к сезону после чемпионата Европы и обрубленной предсезонки был не особо готов, что и в Англии подтвердилось…

На самом-то Евро-2020, в отличие от глухо сидевшего на шведской скамейке Ларссона, Крал отыграл четыре матча. Правда, в трех из них, кроме первого, победного, с Шотландией, выходил на замену. Можно обращать внимание на понижение его статуса с основного игрока на джокера по ходу турнира, а можно — на то, что он все равно был нужен команде, в том числе и на исходе сенсационно выигранной встречи ⅛ финала с голландцами. Лишь в четвертьфинале с Данией Крал на поле не появился.

Чех — качественный игрок, но легендой и даже памятной на годы частью «Спартака» ему стать не удалось. При всей человеческой симпатии, которую он вызывал, не могу сказать, что Алекс хотя бы в какой-то значительной степени отработал 12 миллионов евро, которые «Спартак» в конце лета 2019 года заплатил за него «Славии». Хотя Крал ли виноват, что Томас Цорн выложил эту безумную сумму, притом что за восемь месяцев до того «Славия» купила его у «Теплице» за 900 тысяч? То есть за одно трансферное окно он подорожал в 13 раз!

Изначально-то «Спартак» хотел купить его давнего партнера по «Славии» и сборной Чехии, а потом и по «Вест Хэму» Томаса Соучека. Но там не срослось. Без него же «Алик» значительно терял в ценности, да и с ним, как обнаружилось в Англии, на новом уровне не больно-то ее обрел. За сезон он провел в премьер-лиге лишь один матч, и то вышел на замену на 90-й минуте, а всего во всех турнирах, включавших для лондонского клуба еврокубки, — шесть игр. Сравните с тем, как преобразился в «Фейеноорде» еще один дорогостоящий экс-спартаковец призыва Цорна — Гус Тил. Правда, одно дело — возвращаться на родину, а другое — переходить в сильнейшую лигу мира.

Кралу и сейчас лишь 24 года, и у него есть, в общем-то, все, чтобы солидно реализовать себя в европейском футболе. На мой взгляд, это тот случай, когда вам, болельщики, надо быть великодушными и проводить парня из «Спартака», теперь уже, видимо, навсегда, той самой доброй улыбкой, которую он десятки раз показывал в пору игры за красно-белых.

Повторяю: не он виноват, что его купили за 12 миллионов, все вопросы тут надо адресовать Цорну. И не Крал виноват, что нефутбольная обстановка в последние месяцы сложилась так, как это произошло. Потерей для «Спартака» Алекс не станет. И ничего, чтобы не желать ему удачи, он не сделал. При встрече его обнимут все, кто с ним играл. Но вспомнят ли его многие болельщики «Спартака» лет так через 15−20 — вопрос. Только если из-за внешности.

Игорь Рабинер

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