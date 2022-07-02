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19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак внедряет Бакаева в основу «Зенита». Получается ярко, но вопросов хватает

Оцениваем первые шаги экс-спартаковца в Петербурге: что от него хотят, какую пользу он приносит и какие проблемы уже вылезли наружу.

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Источник: Чемпионат.com

Трансфер Бакаева из «Спартака» в «Зенит» стал одним из самых громких внутри РПЛ во время летнего окна. Но, несмотря на резонанс перехода и статус игрока, все изначально понимали, что Зелимхану не гарантировано место в основном составе чемпиона, конкуренция здесь слишком высока.

Три дебютных матча предоставили нам первую информацию об адаптации флангового полузащитника в «Зените», его вероятных позициях на поле и шансах на игру в основе на стартовом официальном отрезке.

Плавное внедрение в состав: выходы на замену в самой комфортной роли

Внедрить статусного, яркого, но специфичного (как по нраву, так и по стилистике игры) новичка Семак постарался максимально плавно, без резких движений и необдуманных ходов.

Во-первых, тренерский штаб пока не стал мучить Бакаева выходами в непрофильных для него зонах — центре поля или центре атаки. В «Спартаке» в последние годы из-за специфики схемы именно этим и занимались — и развитию карьеры Зелимхана это не помогло. В будущем, полагаю, Семак ещё может задуматься об использовании Бакаева в альтернативных позициях, но сейчас было важно дать ему сделать уверенные первые шаги в самых любимых точках поля.

Источник: Чемпионат.com

Во-вторых, никакого немедленного запуска в стартовый состав. Это было бы несправедливо по отношению к старожилам команды, да и могло подарить самому Бакаеву ложные надежды. Зелимхан прекрасно понял, что будет конкурировать не только со звёздами первой величины, Малкомом и Клаудиньо, но и с Кузяевым, Мостовым, Ерохиным и остальными. Два дебютных контрольных матча Бакаев начинал в запасе, а во втором тайме выходил (с «Нижним» — на 45 минут, с «Сочи» — на 35) и пробовал взвинчивать темп на своём фланге.

В-третьих, те самые две первые игры Бакаев преимущественно провёл в правой зоне — как в схеме 4−3−3, так и 3−4−3. Здесь у него больше алгоритмов для создания остроты — комбинации с партнёрами, обыгрыш как в сторону лицевой, так и к середине, смещения под левую для обостряющего паса в штрафную или удара, открывания в передней линии для быстрых отрывов. Слева Бакаеву всё же периодически становится тесновато. Имя внутри РПЛ он сделал именно в правой зоне.

Высокая активность, стремление находить моменты в каждой атаке

В каждом без исключения матче Бакаев был заметен, а эпизодами — очень ярок.

Против «Нижнего» за 45 минут Зелимхан насобирал 27 передач (18 точных), выполнил три навеса, совершил четыре обводки, отдал пять передач в штрафную (правда, только одна точная). Он сделал минимум три опасных открывания в переднюю линию, пробовал играть максимально быстро и агрессивно.

Против «Сочи» пока вышел самый эффективный отрезок: за 35 минут — три удара (все три точные, один голевой), четыре передачи в штрафную (четыре точных), одна передача под удар. Гол, который забил Бакаев, очень породистый и классный: помог в прессинге в центре поля, отыгрался с Кузяевым и запустил того в прорыв по флангу, а сам вбежал через полуфланг под передачу, улучшил позицию обыгрышем и чётко завершил. Помимо гола, были ещё два опасных выхода Бакаева на пространстве. В этом он, безусловно, хорош — добавить бы ещё в стабильности при исполнении моментов.

Бакаев не любит играть в обычный контроль мяча, терпеливо строить позиционные атаки, перекатывать мяч назад-поперёк. Он очень «взрывной» по натуре футболист, нацеленный на обострение едва ли не в каждом эпизоде. С одной стороны, это здорово — сохраняется высокий темп, соперник постоянно под давлением, всегда можно ждать чего-то интересного.

С другой, нынешнему «Зениту» это не то чтобы очень подходит. Для Семака важен баланс между скоростью и контролем. Если играть всегда вперёд или обыгрывать даже в очень сложных ситуациях, возрастает количество переходов и потерь. А «Зенит» образца прошлого сезона как раз славился тем, что команда показывала уникальное держание мяча, Вендел и Клаудиньо показывали по 90 процентов точности передач (причём Клаудиньо сохранял её и в опорной зоне, и в более высоких позициях). Даже у Малкома по итогам сезона — 82% точности, что круто для флангового форварда.

Источник: Чемпионат.com

А теперь смотрим на цифры Бакаева. С ЦСКА — 63% точных пасов (22 из 35), это худший показатель в «Зените». Соответственно, по числу потерь Зелимхан тоже лидер — 14, из которых три на своей половине). В игре с «Нижним» процент брака у Зелимхана тоже оказался высоковатым. И это пусть не критическая, но всё же потенциальная проблема для Семака. Если ситуация резко не улучшится, то Бакаев останется игроком резерва, которого можно выпускать по ходу матча для повышения скорости и добавления нестандартых действий в атаке, но появление которого в основе грозит несистемностью и необязательными потерями.

Матч с ЦСКА — проецирование Бакаева на основной состав. Сложная роль в левой комбинационной зоне

В игре с ЦСКА Семак попытался примерить Бакаева в номинальную основу (пусть и с оговорками) — он совместил Зелимхана на поле с Малкомом за счёт смещения новичка в левую зону.

Получилось очень ярко, но снова дискуссионно. Зелимхан опять был чрезвычайно активен, отдал классную голевую передачу на второй темп Сутормину, дважды убегал на пространстве.

Важно подчеркнуть, что левая зона у «Зенита» — особенная, самая комбинационная. Именно через неё чаще всего выводится мяч, здесь идёт постоянная трансформация треугольников и ромбов — Дуглас Сантос, Вендел и Клаудиньо меняются местами, путают соперников перемещениями, показывают хладнокровную работу с мячом.

Попробовал в этой зоне поработать и Бакаев — часто в ходе атак ему приходилось двигаться в опорную зону, поскольку Клаудиньо занимал ширину. Получилось далеко не всё — ни с точки зрения выдерживания правильных позиций (он мог дублировать точки с партнёрами), ни с точки зрения качества работы с мячом. Количество потерь Зелимхану однозначно нужно понижать.

Выводы

За три дебютных неполных матча Бакаеву можно поставить крепкую «четвёрку» — он набрал два результативных балла, показывал высокую вовлечённость и активность, помогал создавать моменты как в позиционных атаках, так и в быстрых.

Полагаю, в матче с «Црвеной Звездой» в воскресенье мы уже увидим плюс-минус прообраз стартового состава на битву со «Спартаком» в Суперкубке. У Бакаева отличные шансы попасть в список 11 игроков, на сегодня он выглядит более цельным, разносторонним и конкретным по сравнению с тем же Мостовым. Плюс Семак наверняка учтёт фактор личного настроя на матч с родным клубом.

А вот для того, чтобы превратиться в ключевого игрока для «Зенита» на дистанции, Бакаеву предстоит проделать ещё немалый путь. Пока он точно такой же, каким был и в «Спартаке» — и это не всегда подходящий стиль игры для чемпиона.

Михаил Гончаров

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