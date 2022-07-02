«Спартак» разгромил «Енисей» в товарищеском матче

Счёт был открыт в первом тайме. На 31-й минуте отличился нападающий Квинси Промес, ему ассистировал Роман Зобнин. На 56-й минуте преимущество «Спартака» удвоил форвард Александр Соболев, голевой пас отдал Антон Зиньковский. На 74-й минуте полузащитник Даниил Хлусевич довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Промес.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит». «Енисей» расположился на пятой строчке в таблице ФНЛ (теперь — Первая лига).