Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
2 июля, источник: Чемпионат.com

Нигматуллин: токсичность Дзюбы в Турции не прокатит, турецкий футбол его выплюнет

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в команду из чемпионата Турции.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Чемпионат Турции очень сложный. Там очень требовательные болельщики, поэтому заиграть Артёму будет очень непросто. По моему мнению, Дзюба сейчас сдал, потому что стал медленнее, а футбол в Турции достаточно быстрый, агрессивный, импульсивный. Пусть у Артёма всё получится, но мне кажется, ему там будет нелегко.

Мы все знаем про токсичность Дзюбы — когда его не ставят, то у футболиста резко портятся отношения с тренером, Артём начинает откровенно ненавидеть специалиста и открыто это демонстрирует. Такая ситуация в Турции вообще не прокатит, турецкий футбол его сразу выплюнет», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

Ранее сообщалось, что в услугах 33-летнего российского форварда заинтересованы «Фенербахче» и «Галатасарай». 30 июня у Артёма истёк контракт с «Зенитом», поэтому в новую команду он перейдёт на правах свободного агента.

 В России умер ещё один футбольный клуб. Теперь даже Путин не помог
Акции «Газпрома» рухнули. Как это скажется на «Зените»?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь