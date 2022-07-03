Циннбауэр объяснил, почему принял предложение возглавить «Локомотив»
Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр объяснил, почему принял предложение возглавить московский клуб.
Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр объяснил, почему принял предложение возглавить московский клуб.
По словам специалиста, его заинтересовал проект железнодорожников и возможность работать с большим количеством молодых футболистов.
«Мои переговоры насчёт перехода в “Локомотив” проходили очень конструктивно. Я общался и с Марвином Комппером, и с Томасом Цорном. Мне понравился этот проект, он очень интересный. Я уже анализировал некоторые игры “Локомотива”, знаю об амбициях этого клуба и о его задачах. В “Локомотиве” много молодых талантов, много перспективных игроков. Для меня это очень интересно как для тренера, который любит работать с молодёжью.
Я приехал сюда, чтобы усилить команду и помочь нашим молодым игрокам засверкать новыми гранями. И для меня это интересные задачи. Сегодня у меня была возможность вживую посмотреть на работу команды, на персонал. С большим удовольствием наблюдал за работой тренеров по физподготовке и тренеров вратарей. Здесь собрана очень сильная команда профессионалов, с которыми, я надеюсь, в дальнейшем мы будем плодотворно работать», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт «Локомотива».
Напомним, назначение Циннбауэра на пост наставника «Локо» носит формальный характер. Фактически роль главного тренера железнодорожников продолжит исполнять Марвин Комппер. Однако у него нет необходимой лицензии, чтобы занимать эту должность официально, поэтому юридически наставником команды будет считаться Циннбауэр.