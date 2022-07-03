Президент «Сочи» назвал сумму трансфера Кассьерры в «Зенит»

Его слова передает «Матч ТВ».

«Правда ли, что трансфер Кассьерры в “Зенит” составил 4,5 миллиона евро? Секретов у нас нет, но финансовая составляющая будет закрыта. Но цифры близки к этим», — сказал Ротенберг.

В июне Кассьерра стал игроком «Зенита». Соглашение с игроком подписано по схеме «3+1. Нападающий перешел в “Сочи” из португальского “Белененсеша” в августе 2021 года. До этого он несколько лет выступал за “Аякс”.