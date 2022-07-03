Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:24 (мск), источник: Газета.Ру

Президент «Сочи» назвал сумму трансфера Кассьерры в «Зенит»

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о стоимости трансфера нападающего Матео Кассьерры в «Зенит».

Сочи
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Его слова передает «Матч ТВ».

«Правда ли, что трансфер Кассьерры в “Зенит” составил 4,5 миллиона евро? Секретов у нас нет, но финансовая составляющая будет закрыта. Но цифры близки к этим», — сказал Ротенберг.

В июне Кассьерра стал игроком «Зенита». Соглашение с игроком подписано по схеме «3+1. Нападающий перешел в “Сочи” из португальского “Белененсеша” в августе 2021 года. До этого он несколько лет выступал за “Аякс”.

Кассьерра в минувшем сезоне в составе «Сочи» выиграл серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ). Колумбиец забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач в 24 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Это позволило нападающему стать вторым бомбардиром РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4,5 млн евро.

 Депутат Черняк заявил, что остров Змеиный остается под контролем флота и ВКС России
В Германии заявили, что Зеленский «сошел с ума»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь