Президент «Сочи» назвал сумму трансфера Кассьерры в «Зенит»
Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о стоимости трансфера нападающего Матео Кассьерры в «Зенит».
Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о стоимости трансфера нападающего Матео Кассьерры в «Зенит».
Его слова передает «Матч ТВ».
«Правда ли, что трансфер Кассьерры в “Зенит” составил 4,5 миллиона евро? Секретов у нас нет, но финансовая составляющая будет закрыта. Но цифры близки к этим», — сказал Ротенберг.
В июне Кассьерра стал игроком «Зенита». Соглашение с игроком подписано по схеме «3+1. Нападающий перешел в “Сочи” из португальского “Белененсеша” в августе 2021 года. До этого он несколько лет выступал за “Аякс”.
Кассьерра в минувшем сезоне в составе «Сочи» выиграл серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ). Колумбиец забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач в 24 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Это позволило нападающему стать вторым бомбардиром РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4,5 млн евро.