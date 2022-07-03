В «Факеле» назвали задачу на предстоящий сезон в РПЛ

«Задача на сезон? Для того, чтобы сезон считался успешным — нам необходимо остаться в премьер-лиге», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» вместе с главным тренером Олегом Василенко финишировал на втором месте в ФНЛ, набрав 74 очка в минувшем сезоне. Воронежский клуб вышел в РПЛ, вернувшись в элиту спустя 21 год.