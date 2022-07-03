Родригао: мои слова про фанатов исказил переводчик. Без болельщиков футбол не имеет смысла
Защитник «Сочи» Родригао объяснил свои высказывания о преимуществах футбола без болельщиков.
Защитник «Сочи» Родригао объяснил свои высказывания о преимуществах футбола без болельщиков.
Ранее игрок заявил, что готов выступать при пустых трибунах, если у него будет возможность играть в футбол.
«Мне очень жаль, что случилась подобная ситуация. После игры в микст-зоне возникло недопонимание. Вопрос звучал на английском, его переводили на испанский, а я отвечал на португальском. Очевидно, что мой ответ был искажён переводчиком. Я знаю, как важна поддержка фанатов. Когда я был травмирован, они очень тепло меня поддерживали. Один матч я даже провёл на фан-секторе. Это были незабываемые эмоции.
На игре с “Пари НН” было не так много болельщиков, но все они болели очень активно. За что я им благодарен. Очень надеюсь, что на будущих играх фанатов будет больше. Без них футбол не имеет смысла», — сказал Родригао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее ряд объединений болельщиков клубов РПЛ заявили, что будут бойкотировать матчи лиги из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).