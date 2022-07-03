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14:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» продлил договор о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о продлении сотрудничества с сербской «Црвеной Звездой».

Зенит
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Источник: ФК "Зенит"

«Сегодня в преддверии матча мы продлили соглашение с “Црвеной Звездой”, которое охватывает всю вертикаль футбола: детско-юношеский, молодёжный и возможности сотрудничества на самом высоком уровне. Не буду повторять достижения “Црвены Звезды”. Лозунг нашего матча “битва чемпионов”.

Особо отмечу важность этой игры не только для предсезонной подготовки. Несмотря на все ограничения, с которыми столкнулись наши клубы, сборная, мы вместе с “Црвеной Звездой” нашли возможность провести этот матч. Думаю, это сигнал всем, что предназначение спорта не только развивать спортивные навыки, но и быть послом мира между странами. Спортивная дипломатия, которой я занимался с холодной войны, сигналы отсюда доходят до самых высоких политических членов. Надеюсь, традиция, которую мы запустили, будет продолжена. И, надеюсь, период ограничений не затянется», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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