ПСВ заплатит «Спартаку» за Тила гораздо меньше 5 млн евро. Гус прошел медосмотр

Сообщалось, что московский клуб в результате трансфера получит чуть меньше 5 млн евро. По сведениям Eindhovens Dagblad, речь идет о существенно меньшей сумме.

Футболист сборной Нидерландов сегодня утром прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт на несколько лет.