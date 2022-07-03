ПСВ заплатит «Спартаку» за Тила гораздо меньше 5 млн евро. Гус прошел медосмотр
Полузащитник «Спартака» Гус Тил близок к переходу в ПСВ.
ПСВ
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Полузащитник «Спартака» Гус Тил близок к переходу в ПСВ.
Сообщалось, что московский клуб в результате трансфера получит чуть меньше 5 млн евро. По сведениям Eindhovens Dagblad, речь идет о существенно меньшей сумме.
Футболист сборной Нидерландов сегодня утром прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт на несколько лет.
Тил перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года за 15 миллионов евро.