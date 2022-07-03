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16:45 (мск), источник: Sports.Ru

ПСВ заплатит «Спартаку» за Тила гораздо меньше 5 млн евро. Гус прошел медосмотр

Полузащитник «Спартака» Гус Тил близок к переходу в ПСВ.

ПСВ
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Источник: РИА "Новости"

Сообщалось, что московский клуб в результате трансфера получит чуть меньше 5 млн евро. По сведениям Eindhovens Dagblad, речь идет о существенно меньшей сумме.

Футболист сборной Нидерландов сегодня утром прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт на несколько лет.

Тил перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года за 15 миллионов евро.

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