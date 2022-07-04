Оздоев: «У меня есть предложения с очень хорошими условиями от арабских клубов. Но пока себя там не вижу»

— Я взял паузу для размышления. Хочу подумать, что вообще хочу видеть от своей карьеры. Хочется получить новый вызов. Я почти пять лет играл в «Зените», теперь пришла пора попробовать что-то новое. Предложения сейчас есть: и из России, и из-за рубежа. Анализирую, что будет лучше для меня и для моей семьи. В ближайшее время приму окончательное решение.

У меня всегда была мечта попробовать себя в Европе. Понятно, что в сложившейся ситуации определенные вещи будет тяжело исполнить. Но попробовать все равно хочется. Если говорить про Россию, то хочу попробовать себя в проекте, который направлен на результат, на высокие места. Когда 4 года подряд становишься чемпионом — привыкаешь, хочешь постоянно побеждать. Уход из «Зенита» был моим осознанным выбором.

— Что будет решающим фактором при выборе новой команды?

— Проект и комфорт мой личный и моей семьи.

— РПЛ и Европа — что выберешь?

— Я люблю Россию. Тут приятно играть. РПЛ — хороший чемпионат. Не топ, но хороший даже по меркам Европы.

— Новый клуб сможет тебе предложить те же деньги, которые у тебя были в «Зените»?

— Повторюсь: все зависит от проекта и какие задачи перед собой ставит команда. Тут не главный вопрос денег, но они также важны. А «Зенит» — это тот клуб, который регулярно играл в Лиге чемпионов, выигрывал РПЛ — у футболистов был шанс зарабатывать деньги. Я зарабатывал деньги, а не просто так их получал. Если бы я смотрел только на деньги, то спокойно бы прямо сейчас собрал вещи и уехал в теплые края. У меня есть предложение с очень хорошими условиями от арабских клубов. Но пока я себя там не вижу.

— Писали, что ты отказал «Ференцварошу». Правда?