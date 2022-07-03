ЦСКА объявил о приостановке контрактов Эджуке и Сигурдссона

«ПФК ЦСКА сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба и контрактным обязательствам. ПФК ЦСКА планирует обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов в связи с решением ФИФА, которое считаем дискриминационным и противоречащим уставу этой организации», — говорится в сообщении армейцев.