Переговоры Дзюбы с турецкими клубами в тупике из-за его запросов по зарплате
Нападающий Артем Дзюба пока безуспешно обсуждает условия трансфера с клубами из Турции.
Зенит
Фенербахче
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Нападающий Артем Дзюба пока безуспешно обсуждает условия трансфера с клубами из Турции.
«У Дзюбы очень высокие запросы после завершения выступления за» Зенит«. Переговоры с турками пока зашли в тупик, пока стороны не договорились о соглашении», — сказал «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что бывший форвард сборной России может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Фенербахче».