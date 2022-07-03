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19:43 (мск), источник: Sports.Ru

Переговоры Дзюбы с турецкими клубами в тупике из-за его запросов по зарплате

Нападающий Артем Дзюба пока безуспешно обсуждает условия трансфера с клубами из Турции.

Зенит
Фенербахче
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Источник: РИА "Новости"

«У Дзюбы очень высокие запросы после завершения выступления за» Зенит«. Переговоры с турками пока зашли в тупик, пока стороны не договорились о соглашении», — сказал «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что бывший форвард сборной России может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Фенербахче».

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