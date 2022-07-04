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10:34 (мск), источник: ТАСС

Оформление карты болельщика для посещения чемпионата России по футболу стартует 4 июля

Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия, зрители, гости, персонал, а также представители СМИ.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 4 июля. Подача заявлений на оформление карты болельщика для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 4 июля. Помимо матчей чемпионата, при наличии персонифицированной карты можно будет посетить финальный матч Кубка России.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня карты болельщика для доступа на соревнования. В феврале 2019 года министерство спорта разработало проект концепции применения персонифицированной карты на матчах премьер-лиги и Кубка России, планировалось, что карта болельщика будет внедрена с 1 июля, однако затем обсуждение этой идеи постоянно откладывалось.

Источник: РИА "Новости"

В июне 2021 года правительство одобрило законопроект, направленный на внедрение системы идентификации болельщиков и использование персонифицированной карты для посещения официальных спортивных соревнований. 17 декабря Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении карты болельщика для доступа на соревнования. 24 декабря Совет Федерации одобрил закон о введении с 1 июня персонифицированной карты.

27 июня пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщила, что первоначально карта болельщика будет нужна для посещения матчей РПЛ на стадионах в пяти городах. Среди них Екатеринбург («Екатеринбург-Арена»), Нижний Новгород («Нижний Новгород»), Ростов-на-Дону («Ростов-Арена»), Самара («Солидарность-Арена») и Сочи («Фишт»). Как отмечалось в заявлении, до конца 2022 года к использованию системы подключатся остальные города, в которых проводят домашние матчи другие клубы РПЛ. Чемпионат России стартует 15 июля матчем между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом», который в прошлом году в четвертый раз подряд стал победителем турнира.

Источник: РИА "Новости"

Как оформить карту болельщика

Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия, это касается зрителей, гостей, персонала, а также представителей СМИ. Также персонифицированная карта должна быть у команд, в том числе у иностранных футболистов, которые официально работают в России и имеют СНИЛС, что позволяет им создать подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Персонифицированная карта будет использоваться для покупки билетов или абонементов, для посещения соревнований, для повышения уровня безопасности на стадионах и спортивных объектах, отмечалось в сообщении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Оформить заявление на карту болельщика можно в личном кабинете на портале госуслуг, заполнив отдельные пункты анкеты и загрузив фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять персонифицированную карту могут их родители или законные представители в личном кабинете.

После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца карты. Это можно сделать в многофункциональном центре (МФЦ) в 11 регионах, где находятся клубы — участники РПЛ, и во временных центрах обслуживания граждан вблизи стадионов в пяти городах, на которых карта болельщика будет обязательной с начала сезона.

Источник: РИА "Новости"

При этом в документе закона уточнялось, что гражданам могут отказать в получении карты болельщика или заморозить карту в двух случаях. Во-первых, если будет наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, и данных о намерении совершить такие противоправные деяния. Во-вторых, если в отношении болельщика вступило в законную силу решение суда об административном запрете на посещение мест проведения соревнований (до истечения срока административного запрета). Отмечалось, что отказ в оформлении карты болельщика может быть обжалован в судебном порядке.

История паспорта болельщика

Паспорт болельщика впервые был внедрен на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Позднее он использовался в России на футбольном Кубке конфедераций в 2017 году и чемпионате мира по футболу — 2018. Помимо допуска на стадион, паспорт болельщика позволял бесплатно путешествовать между городами проведения турниров.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, паспорт болельщика использовали на чемпионате Европы 2021 года на семи матчах, которые проходили в Санкт-Петербурге, у владельцев персонифицированной карты во время Евро-2020 было несколько преимуществ. Во-первых, у иностранных граждан было право безвизового въезда на территорию РФ, при этом въезд и выезд из страны мог быть многократным. Во-вторых, все владельцы паспортов болельщика имели возможность бесплатно передвигаться по городу в день матча. Кроме того, без карты болельщика нельзя было попасть на «Газпром-Арену».

Ранее карту болельщика планировали использовать на финальном матче Лиги чемпионов, который должен был пройти 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Однако 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе решающей игры в Париж из-за ситуации на Украине. Испанский «Реал» победил английский «Ливерпуль» (1:0) в финале Лиги чемпионов, при этом начало встречи было отложено на 37 минут из-за проблем с безопасностью. Перед началом матча префектура полиции Парижа в «Твиттере» на английском и испанском языках призывала фанатов обеих команд «не штурмовать стадион», отмечая, что он переполнен. Несмотря на это, фанаты без билетов и с поддельными билетами пытались прорваться на «Стад де Франс».

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