Семак оценил дебют Кассьерры за «Зенит» и рассказал о поисках центрального защитника

Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу чемпионов России.

— Я думаю, сначала нужно поблагодарить представителей «Црвены Звезды» за то, что приехали и сыграли с нами. Атмосфера была невероятная для товарищеского матча. С таким количеством болельщиков и в такой атмосфере очень-очень приятно играть.

Что касается матча и его качества, то нам не удалось начало игры, мы много ошибались. Видно было, что немножко тяжеловаты были в принятии решения, брака было много. Понятно, потому что сейчас состояние от игры к игре меняется в зависимости от усталости, утомляемости. Никто особо не готовится к матчам целенаправленно. Так что это, в принципе, естественно. В дальнейшем мы смогли выровнять игру и создавали неплохие моменты и в первом тайме, и во втором их стало больше.

Игра была достаточно открытая, «Црвена Звезда» играла активно, много прессинговали, высоко поднимались. Были зоны, куда мы периодически врывались и этим пользовались. И «Црвена» наказывала нас за те ошибки, которые мы совершали. Думаю, очень интересный матч, информативный для тренерского штаба. Одно из главных, что никто не получил травму, все здоровы. А игра с достаточно хорошей интенсивностью в борьбе, что понравилось.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c883cceb0028aac71bf7" data-vnd="c883cceb0028aac71bf7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c883cceb0028aac71bf7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Сегодня дебютировал и забил Матео Кассьерра. Как оцените игру, которую он провел, и насколько высока вероятность, что он сыграет в основе со «Спартаком»?

— Матео только-только к нам присоединился. Конечно, ему нужно еще работать, прибавлять в плане своих физических кондиций. Качества, которые у него есть, они видны. И тот момент, который он реализовал, и следующий момент, в котором хорошо разобрался и мог забить — нанес очень хороший удар. Это говорит о его уровне исполнительского мастерства. Оно высокое, поэтому посмотрим в течение недели и проанализируем, насколько его состояние позволит сыграть и сколько сыграть.

— Сегодня Александр Медведев сообщил, что клуб близок к покупке правого центрального защитника. Возможно, в конце лета еще будет рассматриваться вопрос по левому центральному защитнику. Почему приоритет отдан именно правому центральному защитнику с учетом того, что есть Чистяков, Ловрен, Адамов? В зависимости от структуры могут быть разные варианты, но почему именно правый центральный защитник?

— У нас одна вакантная позиция на место центрального защитника с учетом ухода Ярослава Ракицкого. Главное, чтобы он был. А правая или левая нога — думаю, что левоногого защитника найти достаточно сложно. Этим вопросом сейчас занимается клуб, но в любом случае сейчас нам нужен еще хотя бы один защитник в центральную зону.

У нас и Дима Чистяков при необходимости может сыграть слева, и Деян Ловрен. Поэтому есть сложности с нехваткой именно левоногого защитника, но они не критичны. Главное нам хотя бы одного защитника взять, чтобы на место, которое у нас есть, мы получили игрока, который будет составлять конкуренцию нашим центральным защитникам. По поводу приобретения левого, думаю, сначала нам нужно одного подписать, а потом уже думать, куда двигаться дальше.

— Во всех четырех матчах предсезонки в старте выходил Даниил Одоевский. Значит ли это, что он выйдет на игру со «Спартаком»? И можно ли его назвать на сегодняшний день первым номером?

— Мы сразу сказали в начале предсезонного турнира, что постараемся дать ему больше игрового времени, максимально возможное. Но, опять же, понимаем, что у нас есть и Миша Кержаков, он тоже должен проходить подготовку. Его качества мы знаем, поэтому решили больше сконцентрироваться в плане игрового времени и дать возможность Дане. Кто будет играть, посмотрим. Проанализируем эту игру, в течение недели посмотрим, кто как будет тренироваться, и решим. Думаю, по сегодняшнему матчу и один, и другой готовы сыграть.

— Последний матч в межсезонье, генеральная репетиция перед Суперкубком. Был ли у вас первичный анализ «Спартака»? Что думаете об Абаскале?