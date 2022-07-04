Текущие события
Футбол. Еврокубки
5.07
Пюник
ЧФР
Футбол. Еврокубки
5.07
Мальме
Викингур Р
Футбол. Еврокубки
5.07
Лудогорец
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
5.07
Балкани
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
5.07
ТНС
Линфилд
Футбол. Еврокубки
5.07
Лех
Карабах
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:59 (мск), источник: Sport24

Семак оценил дебют Кассьерры за «Зенит» и рассказал о поисках центрального защитника

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы журналистов после товарищеского матча с «Црвеной Звездой».

Зенит
Црвена Звезда
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу чемпионов России.

— Я думаю, сначала нужно поблагодарить представителей «Црвены Звезды» за то, что приехали и сыграли с нами. Атмосфера была невероятная для товарищеского матча. С таким количеством болельщиков и в такой атмосфере очень-очень приятно играть.

Читайте также
Дебютный гол Кассьерры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду»

Что касается матча и его качества, то нам не удалось начало игры, мы много ошибались. Видно было, что немножко тяжеловаты были в принятии решения, брака было много. Понятно, потому что сейчас состояние от игры к игре меняется в зависимости от усталости, утомляемости. Никто особо не готовится к матчам целенаправленно. Так что это, в принципе, естественно. В дальнейшем мы смогли выровнять игру и создавали неплохие моменты и в первом тайме, и во втором их стало больше.

Игра была достаточно открытая, «Црвена Звезда» играла активно, много прессинговали, высоко поднимались. Были зоны, куда мы периодически врывались и этим пользовались. И «Црвена» наказывала нас за те ошибки, которые мы совершали. Думаю, очень интересный матч, информативный для тренерского штаба. Одно из главных, что никто не получил травму, все здоровы. А игра с достаточно хорошей интенсивностью в борьбе, что понравилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Сегодня дебютировал и забил Матео Кассьерра. Как оцените игру, которую он провел, и насколько высока вероятность, что он сыграет в основе со «Спартаком»?

— Матео только-только к нам присоединился. Конечно, ему нужно еще работать, прибавлять в плане своих физических кондиций. Качества, которые у него есть, они видны. И тот момент, который он реализовал, и следующий момент, в котором хорошо разобрался и мог забить — нанес очень хороший удар. Это говорит о его уровне исполнительского мастерства. Оно высокое, поэтому посмотрим в течение недели и проанализируем, насколько его состояние позволит сыграть и сколько сыграть.

Читайте также
Семак о Суперкубке: Победы «Зенита» подогревают волну негатива. Сильных никто не любит

— Сегодня Александр Медведев сообщил, что клуб близок к покупке правого центрального защитника. Возможно, в конце лета еще будет рассматриваться вопрос по левому центральному защитнику. Почему приоритет отдан именно правому центральному защитнику с учетом того, что есть Чистяков, Ловрен, Адамов? В зависимости от структуры могут быть разные варианты, но почему именно правый центральный защитник?

— У нас одна вакантная позиция на место центрального защитника с учетом ухода Ярослава Ракицкого. Главное, чтобы он был. А правая или левая нога — думаю, что левоногого защитника найти достаточно сложно. Этим вопросом сейчас занимается клуб, но в любом случае сейчас нам нужен еще хотя бы один защитник в центральную зону.

У нас и Дима Чистяков при необходимости может сыграть слева, и Деян Ловрен. Поэтому есть сложности с нехваткой именно левоногого защитника, но они не критичны. Главное нам хотя бы одного защитника взять, чтобы на место, которое у нас есть, мы получили игрока, который будет составлять конкуренцию нашим центральным защитникам. По поводу приобретения левого, думаю, сначала нам нужно одного подписать, а потом уже думать, куда двигаться дальше.

Читайте также
«Моя мама обнимала Дзюбу и думала, что это актер!» Сутормин — о Дэдпуле, «Зените» и Суперкубке

— Во всех четырех матчах предсезонки в старте выходил Даниил Одоевский. Значит ли это, что он выйдет на игру со «Спартаком»? И можно ли его назвать на сегодняшний день первым номером?

— Мы сразу сказали в начале предсезонного турнира, что постараемся дать ему больше игрового времени, максимально возможное. Но, опять же, понимаем, что у нас есть и Миша Кержаков, он тоже должен проходить подготовку. Его качества мы знаем, поэтому решили больше сконцентрироваться в плане игрового времени и дать возможность Дане. Кто будет играть, посмотрим. Проанализируем эту игру, в течение недели посмотрим, кто как будет тренироваться, и решим. Думаю, по сегодняшнему матчу и один, и другой готовы сыграть.

— Последний матч в межсезонье, генеральная репетиция перед Суперкубком. Был ли у вас первичный анализ «Спартака»? Что думаете об Абаскале?

— Нет, мы пока не анализировали. У нас достаточно времени будет до матча. Мы сможем проанализировать, посмотреть, максимально возможно изучить игру «Спартака». Игроков мы знаем. Что касается самого рисунка игры и почерка главного тренера — посмотрим. Пока еще не смотрели.

 Россиянка выложила провокационные фото, показав, что у нее под юбкой. Подписчики в восторге
Украинская телеведущая, бежавшая в Турцию, выложила пикантное фото в купальнике: «Видно, что не зря хожу в зал»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь