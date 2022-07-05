«На поле все умел»: игрок сборной России спился и стал сборщиком макулатуры

На тот момент Бугаеву было 23 года. Защитник являлся железным игроком основного состава «Торпедо», которое лидировало в чемпионате, и начал пользоваться доверием в сборной России. Казалось, что Алексея ждет долгая и успешная карьера, которая подойдет к концу еще нескоро, а на полке трофеев Бугаева будет стоять немало красивых кубков. Но реальность порой бывает гораздо жестче наших мечтаний.

«Три-четыре месяца держится, а потом все по новой»

Всего через шесть лет после памятного матча в Лиссабоне со сборной Португалии Бугаев завершил карьеру, потеряв доверие практически всех российских тренеров. Причину столь быстрого превращения из талантливого игрока в никому не нужного футболиста отгадать проще простого — карьеру Алексея сгубил алкоголь.

Проблемы начались еще в «Торпедо». Команда лидировала в чемпионате после первых 13-ти туров, но вторую часть сезона москвичи провели заметно слабее, растеряв все преимущество. В итоге команда Сергея Петренко закончила чемпионат на пятой строчке. Одной из причин ухудшения результатов стали пропуски Бугаевым важных матчей.

После Евро у нас были сразу две выездные игры к «Рубину» и «Шиннику», которые шли одна за одной. Когда мы собирались в гостинице накануне вылета, то Леха просто не пришел! Тогда в Москве был пивной фестиваль, и Бугаев запил. Потом он написал нашему доктору: «Улетайте без меня». В итоге мы проиграли оба матча. Так что Леха мог подставить команду в любой момент. Дмитрий Бородин бывший вратарь "Торпедо"

Когда в клуб пришло предложение по Бугаеву от «Локомотива», все только обрадовались. Получить деньги за проблемный актив — отличный вариант. В Черкизове его хотел видеть лично Юрий Семин, поэтому боссы «железнодорожников» согласились на сделку. Алексей с ходу начал появляться в стартовом составе, но уже после пяти туров чемпионата-2004 Семина позвали в сборную России, а команду возглавил Владимир Эштреков.

Новый наставник уже не так доверял защитнику, который мог в любой момент сорваться, отключить телефон и отправиться в запой. Тренеры пытались разлучить Бугаева со скверным пристрастием, но ничего не помогало. Разные спортивные функционеры рассказывали, что обращались к отцу и жене Алексея с просьбой повлиять на футболиста. Но даже родные были не в силах что-то изменить.

Лешка — настоящий черт! На поле он умел все. У него были скорость, пас, удар, выбор позиции, координация, прыгучесть… Да еще и феноменальное здоровье. Обидно, что Бугаев утопил свой талант в алкоголе. Что мы только ни делали! Кодировали, «зашивали». Три-четыре месяца держится, а потом все по новой. Кончилось все дебошем на сборе в Турции. Он расколотил витрину в магазине. На следующий день с Бугаевым расторгли контракт. Валерий Петраков бывший тренер "Томи"

Алексей Бугаев на тренировке сборной России | Источник: РИА "Новости"

В «Томи» Бугаев оказался через год после подписания контракта с «Локомотивом». К тому моменту ни о какой сборной разговора уже не шло, ведь о загулах Алексея знали все тренеры в России. 2004 год так и остался лучшим в карьере защитника, чья карьера постепенно пошла по наклонной. Последним его клубом стал «Краснодар», игравший тогда в Первой лиге. За два года в команде Алексей провел всего пару десятков игр, после чего с ним расторгли контракт в 2010 году.

На тот момент Бугаеву было 28 лет. Сейчас этот возраст принято считать самым расцветом силы для футболиста, но именно тогда Бугаев провел свой последний матч в профессиональной карьере. После «Краснодара» никто не рискнул предлагать контракт проблемному игроку, и Алексею пришлось завершить карьеру.

«Будешь рюмочку?»

После ухода из спорта Бугаев просто пропал. Перестал поддерживать связь с одноклубниками и отвечать на звонки журналистов. Нетрудно догадаться, чем он занимался, поэтому болельщики всерьез начали волноваться за Алексея. За 12 лет без футбола он сверкнул в СМИ ровно один раз. В 2015 году экс-игрок сборной России согласился поговорить с «Советским спортом».

«Будешь рюмочку?» — услышал корреспондент, как только оказался дома у Бугаева. Пристрастие никуда не делось, но Алексей признался, что ни о чем не жалеет. Он рассказал, что больше не смотрит футбол и не следит за чемпионатом России. Оказалось, что у бывшего игрока совершенно иные увлечения.

Сейчас я занимаюсь грузоперевозками и собираю макулатуру. Мы открыли ангар, куда люди привозят нам макулатуру, это пункт приема. Два с половиной рубля за килограмм берем! А с тех пор как карьеру закончил, так на футбол и не ходил ни разу. А так… Мотаюсь по стране. У некоторых машина, допустим, заглохла, что-то сломалось. Надо что-то подвезти. Мы это делаем. Помогли — они поехали дальше. Это жизнь. Алексей Бугаев