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11:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«На поле все умел»: игрок сборной России спился и стал сборщиком макулатуры

Арбитр дал стартовый свисток, который разнесся по всей арене «Эштадиу да Луш». Только что начался матч сборных России и Португалии на чемпионате Европы 2004 года. В стартовом составе гостей вышел Алексей Бугаев, который проводил лишь вторую игру за национальную команду. Неопытность молодого защитника никак не сказывалась на доверии Георгия Ярцева, который поставил центрбэка «Торпедо» сдерживать натиск Луиша Фигу и Педро Паулеты.

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Источник: РИА "Новости"

На тот момент Бугаеву было 23 года. Защитник являлся железным игроком основного состава «Торпедо», которое лидировало в чемпионате, и начал пользоваться доверием в сборной России. Казалось, что Алексея ждет долгая и успешная карьера, которая подойдет к концу еще нескоро, а на полке трофеев Бугаева будет стоять немало красивых кубков. Но реальность порой бывает гораздо жестче наших мечтаний.

«Три-четыре месяца держится, а потом все по новой»

Всего через шесть лет после памятного матча в Лиссабоне со сборной Португалии Бугаев завершил карьеру, потеряв доверие практически всех российских тренеров. Причину столь быстрого превращения из талантливого игрока в никому не нужного футболиста отгадать проще простого — карьеру Алексея сгубил алкоголь.

Проблемы начались еще в «Торпедо». Команда лидировала в чемпионате после первых 13-ти туров, но вторую часть сезона москвичи провели заметно слабее, растеряв все преимущество. В итоге команда Сергея Петренко закончила чемпионат на пятой строчке. Одной из причин ухудшения результатов стали пропуски Бугаевым важных матчей.

После Евро у нас были сразу две выездные игры к «Рубину» и «Шиннику», которые шли одна за одной. Когда мы собирались в гостинице накануне вылета, то Леха просто не пришел! Тогда в Москве был пивной фестиваль, и Бугаев запил. Потом он написал нашему доктору: «Улетайте без меня». В итоге мы проиграли оба матча. Так что Леха мог подставить команду в любой момент.

Дмитрий Бородин
бывший вратарь "Торпедо"

Когда в клуб пришло предложение по Бугаеву от «Локомотива», все только обрадовались. Получить деньги за проблемный актив — отличный вариант. В Черкизове его хотел видеть лично Юрий Семин, поэтому боссы «железнодорожников» согласились на сделку. Алексей с ходу начал появляться в стартовом составе, но уже после пяти туров чемпионата-2004 Семина позвали в сборную России, а команду возглавил Владимир Эштреков.

Новый наставник уже не так доверял защитнику, который мог в любой момент сорваться, отключить телефон и отправиться в запой. Тренеры пытались разлучить Бугаева со скверным пристрастием, но ничего не помогало. Разные спортивные функционеры рассказывали, что обращались к отцу и жене Алексея с просьбой повлиять на футболиста. Но даже родные были не в силах что-то изменить.

Лешка — настоящий черт! На поле он умел все. У него были скорость, пас, удар, выбор позиции, координация, прыгучесть… Да еще и феноменальное здоровье. Обидно, что Бугаев утопил свой талант в алкоголе. Что мы только ни делали! Кодировали, «зашивали». Три-четыре месяца держится, а потом все по новой. Кончилось все дебошем на сборе в Турции. Он расколотил витрину в магазине. На следующий день с Бугаевым расторгли контракт.

Валерий Петраков
бывший тренер "Томи"
Алексей Бугаев на тренировке сборной России | Источник: РИА "Новости"

В «Томи» Бугаев оказался через год после подписания контракта с «Локомотивом». К тому моменту ни о какой сборной разговора уже не шло, ведь о загулах Алексея знали все тренеры в России. 2004 год так и остался лучшим в карьере защитника, чья карьера постепенно пошла по наклонной. Последним его клубом стал «Краснодар», игравший тогда в Первой лиге. За два года в команде Алексей провел всего пару десятков игр, после чего с ним расторгли контракт в 2010 году.

На тот момент Бугаеву было 28 лет. Сейчас этот возраст принято считать самым расцветом силы для футболиста, но именно тогда Бугаев провел свой последний матч в профессиональной карьере. После «Краснодара» никто не рискнул предлагать контракт проблемному игроку, и Алексею пришлось завершить карьеру.

«Будешь рюмочку?»

После ухода из спорта Бугаев просто пропал. Перестал поддерживать связь с одноклубниками и отвечать на звонки журналистов. Нетрудно догадаться, чем он занимался, поэтому болельщики всерьез начали волноваться за Алексея. За 12 лет без футбола он сверкнул в СМИ ровно один раз. В 2015 году экс-игрок сборной России согласился поговорить с «Советским спортом».

«Будешь рюмочку?» — услышал корреспондент, как только оказался дома у Бугаева. Пристрастие никуда не делось, но Алексей признался, что ни о чем не жалеет. Он рассказал, что больше не смотрит футбол и не следит за чемпионатом России. Оказалось, что у бывшего игрока совершенно иные увлечения.

Сейчас я занимаюсь грузоперевозками и собираю макулатуру. Мы открыли ангар, куда люди привозят нам макулатуру, это пункт приема. Два с половиной рубля за килограмм берем! А с тех пор как карьеру закончил, так на футбол и не ходил ни разу. А так… Мотаюсь по стране. У некоторых машина, допустим, заглохла, что-то сломалось. Надо что-то подвезти. Мы это делаем. Помогли — они поехали дальше. Это жизнь.

Алексей Бугаев

С тех пор защитник больше не появлялся в прессе, окончательно пропав с футбольных радаров.

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