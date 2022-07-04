ЦСКА предложил новый контракт Хердуру Магнуссону
По информации Sport24, ЦСКА предложил новый контракт защитнику Хердуру Магнуссону.
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По информации Sport24, ЦСКА предложил новый контракт защитнику Хердуру Магнуссону.
Ранее исландец покинул клуб в связи с завершением соглашения, однако сам Хердур хотел продолжить выступление за ЦСКА.
Этим летом интерес к защитнику проявляли «Торпедо», «Краснодар», а так же ряд европейских клубов.
29-летний исландец, пребывающий в статусе свободного агента, с 2018 по 2022 год провел за ЦСКА 93 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.