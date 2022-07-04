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12:50 (мск), источник: Sport24

ЦСКА предложил новый контракт Хердуру Магнуссону

По информации Sport24, ЦСКА предложил новый контракт защитнику Хердуру Магнуссону.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее исландец покинул клуб в связи с завершением соглашения, однако сам Хердур хотел продолжить выступление за ЦСКА.

Этим летом интерес к защитнику проявляли «Торпедо», «Краснодар», а так же ряд европейских клубов.

29-летний исландец, пребывающий в статусе свободного агента, с 2018 по 2022 год провел за ЦСКА 93 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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