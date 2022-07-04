Объявлена бригада арбитров на Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»

Главным арбитром матча за Суперкубок назначен Владимир Москалёв. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко и Максим Ковалёв. За VAR будет отвечать Сергей Карасёв, ассистировать ему будет Максим Гаврилин. Резервный судья — Кирилл Левников.

Напомним, матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.