Футболист «Спартака» Тил перешел в нидерландский ПСВ
Сумма сделки не сообщается.
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Сумма сделки не сообщается.
ТАСС, 4 июля. Полузащитник Гус Тил перешел из «Спартака» в нидерландский ПСВ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба нидерландского клуба.
Клубы договорились о полноценном трансфере, сумма сделки не уточняется.
Тил не играет за «Спартак» с сентября 2020 года. За это время он на правах аренды выступал за немецкий «Фрайбург» и нидерландский «Фейенорд». Его контракт с красно-белыми истекал летом 2024 года.