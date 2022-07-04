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12:42 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Тил перешел в нидерландский ПСВ

Сумма сделки не сообщается.

Спартак
ПСВПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 4 июля. Полузащитник Гус Тил перешел из «Спартака» в нидерландский ПСВ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

Клубы договорились о полноценном трансфере, сумма сделки не уточняется.

Тил не играет за «Спартак» с сентября 2020 года. За это время он на правах аренды выступал за немецкий «Фрайбург» и нидерландский «Фейенорд». Его контракт с красно-белыми истекал летом 2024 года.

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