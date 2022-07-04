Футболист «Спартака» Тил перешел в нидерландский ПСВ

ТАСС, 4 июля. Полузащитник Гус Тил перешел из «Спартака» в нидерландский ПСВ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

Тил не играет за «Спартак» с сентября 2020 года. За это время он на правах аренды выступал за немецкий «Фрайбург» и нидерландский «Фейенорд». Его контракт с красно-белыми истекал летом 2024 года.