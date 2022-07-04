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13:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Система оформления Fan ID дала сбой в первый день своей работы

Сегодня, 4 июля 2022 года, запущен процесс выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения российских стадионов.

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Источник: РИА "Новости"

Однако в первый же день своей работы система оформления Fan ID дала сбой — на «Госуслугах» отклоняются все поступающие заявления.

На проблему с оформлением Fan ID жалуются известные журналисты и обычные болельщики. При этом почти все они отмечают, что ранее не имели никаких проблем с законом, административных правонарушений и приводов в полицию.

Напомним, 30 декабря 2021 года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.

Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021—2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

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