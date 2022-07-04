Система оформления Fan ID дала сбой в первый день своей работы

Однако в первый же день своей работы система оформления Fan ID дала сбой — на «Госуслугах» отклоняются все поступающие заявления.

На проблему с оформлением Fan ID жалуются известные журналисты и обычные болельщики. При этом почти все они отмечают, что ранее не имели никаких проблем с законом, административных правонарушений и приводов в полицию.

Напомним, 30 декабря 2021 года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.