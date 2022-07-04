Фанаты «Ростова» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID

— Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», в связи с введением системы идентификации зрителей (она же Fan ID, она же Цифровая карта болельщика), единогласно приняли следующие решения:

Stop Fan ID! Один за всех и все за одного! — написали активные фанаты «Ростова» в сообществе во «ВКонтакте».