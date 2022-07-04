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15:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты «Ростова» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID

Активные болельщики футбольного клуба «Ростов» объявили о бойкоте матчей чемпионата и Кубка России из-за введения Fan ID.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Напомним, с сегодняшнего дня началась выдача электронных паспортов болельщика.

— Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», в связи с введением системы идентификации зрителей (она же Fan ID, она же Цифровая карта болельщика), единогласно приняли следующие решения:

  1. Отказаться от оформления Fan ID в знак протеста против вводимого искусственного, непрозрачного и несправедливого отбора людей для посещения футбола
  2. Бойкотировать все матчи всех турниров, где введён / будет введён Fan ID (на сегодня это РПЛ и Кубок России) до полной отмены Fan ID
  3. На время бойкота зачёт выездов проводить по схеме «был у стадиона в день матча — выезд засчитан». Золотой сезон отменяется
  4. Любой фанат, присутствующий на матче с введённым Fan ID, вне зависимости от способа попадания на стадион (по билету, своему или чужому Fan ID, аккредитации, вписке или любым иным способом) автоматически и навсегда перестаёт быть частью фанатского движения Ростсельмаша
  5. Несмотря на бойкот, мы продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами, но за пределами стадионов.

Stop Fan ID! Один за всех и все за одного! — написали активные фанаты «Ростова» в сообществе во «ВКонтакте».

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