Фанаты «Ростова» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID
Активные болельщики футбольного клуба «Ростов» объявили о бойкоте матчей чемпионата и Кубка России из-за введения Fan ID.
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Активные болельщики футбольного клуба «Ростов» объявили о бойкоте матчей чемпионата и Кубка России из-за введения Fan ID.
Напомним, с сегодняшнего дня началась выдача электронных паспортов болельщика.
— Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», в связи с введением системы идентификации зрителей (она же Fan ID, она же Цифровая карта болельщика), единогласно приняли следующие решения:
Stop Fan ID! Один за всех и все за одного! — написали активные фанаты «Ростова» в сообществе во «ВКонтакте».