Полузащитник «Спартака» Мозес вернулся в Москву и приступает к работе с командой

23 июня официальный сайт московской команды сообщил, что Мозес не прибыл в расположение «Спартака». В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.

Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста.