«Никакой катастрофы нет». Мостовой — об уходе легионеров из ЦСКА

«Никакой катастрофы нет. Потихоньку уходят иностранцы. Играли с “Зенитом”. Да, “Зенит” разнёс их, ну, а что делать. Сейчас из “Зенита” убери иностранцев, и будет то же самое. В “Краснодаре” убрали легионеров, я не понимал, где “Краснодар”, где “Ростов”, где ещё кто-то.



Если у нас Нобоа в 38 лет становится лучшим заслуженно, то что говорить. А он ещё года два-три будет играть и будет лучшим. Для ЦСКА это был бы отличный игрок. Это уровень нашего чемпионата», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.