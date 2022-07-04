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18:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Никакой катастрофы нет». Мостовой — об уходе легионеров из ЦСКА

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал массовый отъезд легионеров из РПЛ.

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Источник: Чемпионат.com

«Никакой катастрофы нет. Потихоньку уходят иностранцы. Играли с “Зенитом”. Да, “Зенит” разнёс их, ну, а что делать. Сейчас из “Зенита” убери иностранцев, и будет то же самое. В “Краснодаре” убрали легионеров, я не понимал, где “Краснодар”, где “Ростов”, где ещё кто-то.

Если у нас Нобоа в 38 лет становится лучшим заслуженно, то что говорить. А он ещё года два-три будет играть и будет лучшим. Для ЦСКА это был бы отличный игрок. Это уровень нашего чемпионата», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, что легионеры из РПЛ могут воспользоваться опцией ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом на год.

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