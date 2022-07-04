«Хочу выигрывать трофеи». Тиль — о переходе из «Спартака» в ПСВ

«Тренер [Руд ван Нистелрой] выразил мне доверие и рассказал об амбициях ПСВ. Это убедило меня. Я хочу выигрывать здесь трофеи. Я был очень горд, когда ко мне обратились из ПСВ. Картина, которую нарисовал мне ПСВ, была очень привлекательной. Есть много возможностей со спортивной точки зрения. К тому же, это стабильность, которую я искал. Я с нетерпением жду начала работы», — сказал Тиль клубной пресс-службе.