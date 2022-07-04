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18:24 (мск), источник: Sport24

«Хочу выигрывать трофеи». Тиль — о переходе из «Спартака» в ПСВ

Полузащитник Гус Тиль прокомментировал свой переход из «Спартака» в ПСВ.

ПСВ
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Источник: Sport24

«Тренер [Руд ван Нистелрой] выразил мне доверие и рассказал об амбициях ПСВ. Это убедило меня. Я хочу выигрывать здесь трофеи. Я был очень горд, когда ко мне обратились из ПСВ. Картина, которую нарисовал мне ПСВ, была очень привлекательной. Есть много возможностей со спортивной точки зрения. К тому же, это стабильность, которую я искал. Я с нетерпением жду начала работы», — сказал Тиль клубной пресс-службе.

Контракт 24-летнего футболиста с ПСВ рассчитан до 2026 года.

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