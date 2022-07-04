Долг Павла Мамаева по алиментам на дочь превышает 1 млн рублей

«Мамаеву пришлось начать выплачивать приставам деньги. До меня ещё деньги не дошли, но скоро дойдут! За 2021 год из 1,4 млн 200 тыс. приставы взыскали и ещё скоро посчитают долг за 2022 год. И важный факт — он перевёл деньги не добровольно, а только после того, как прижало», — написала Мамаева на своей странице в социальных сетях.



Ранее Мамаева сообщила, что футболисту запретили выезд за границу за неуплату алиментов.



Последним местом работы Мамаева были «Химки». Футболист выступал за клуб с января текущего года и покинул команду по окончании сезона-2021/2022. Мамаев провёл за подмосковный клуб семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.