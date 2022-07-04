«Локомотив» объявил о переходе Сильянова в «Ростов» на правах аренды

«Желаем Александру регулярной игровой практики, отсутствия травм и ждём после завершения сезона в Черкизово», — говорится в сообщении железнодорожников.



Сильянов является воспитанником академии ЦСКА. С августа 2019 года защитник выступал в составе московского «Локомотива», а также играл за «Казанку». В 2020 году Сильянов дебютировал в составе сборной России U19.



Вторую часть минувшего сезона Сильянов также провёл в «Ростове» в аренде.