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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Ярослав Ракицкий близок к возвращению в «Шахтёр»

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может подписать контракт с «Шахтёром», сообщает журналист Виктор Вацко.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что сейчас стороны ведут переговоры об условиях контракта и близки к его согласованию. Ранее Ракицкий в 2022 году сыграл за «Шахтёр» в благотворительном матче с «Легией».

Последним клубом Ракицкого был «Зенит», за который он выступал с 2019 по 2022 год. В составе российского клуба он принял участие в 108 матчах, в которых забил семь голов и сделал 11 результативных передач.

Ракицкий — воспитанник донецкого клуба. Он выступал в составе «Шахтёра» до января 2019 года. За донецкий клуб он провёл 326 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и сделал 30 результативных передач.

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