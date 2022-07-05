Ярослав Ракицкий близок к возвращению в «Шахтёр»

Сообщается, что сейчас стороны ведут переговоры об условиях контракта и близки к его согласованию. Ранее Ракицкий в 2022 году сыграл за «Шахтёр» в благотворительном матче с «Легией».

Последним клубом Ракицкого был «Зенит», за который он выступал с 2019 по 2022 год. В составе российского клуба он принял участие в 108 матчах, в которых забил семь голов и сделал 11 результативных передач.