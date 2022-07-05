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12:17 (мск), источник: Sports.Ru

ЦСКА с Федотовым проиграл все 3 предсезонных матча с общим счетом 0:7

ЦСКА проиграл все 3 предсезонных матча с общим счетом 0:7. Вчера армейцы уступили «Пари НН» (0:2) в рамках Кубка PARI Премьер.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

До этого команда под руководством Владимира Федотова проиграла «Велесу» (0:2) в товарищеском матче и «Зениту» (0:3) в игре Кубка PARI Премьер.

Следующий матч в рамках этого же турнира ЦСКА проведет 7 июля против «Сочи».

Федотов был назначен главным тренером московского клуба 15 июня.

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