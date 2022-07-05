ЦСКА с Федотовым проиграл все 3 предсезонных матча с общим счетом 0:7
ЦСКА проиграл все 3 предсезонных матча с общим счетом 0:7. Вчера армейцы уступили «Пари НН» (0:2) в рамках Кубка PARI Премьер.
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ЦСКА проиграл все 3 предсезонных матча с общим счетом 0:7. Вчера армейцы уступили «Пари НН» (0:2) в рамках Кубка PARI Премьер.
До этого команда под руководством Владимира Федотова проиграла «Велесу» (0:2) в товарищеском матче и «Зениту» (0:3) в игре Кубка PARI Премьер.
Следующий матч в рамках этого же турнира ЦСКА проведет 7 июля против «Сочи».
Федотов был назначен главным тренером московского клуба 15 июня.