Бывшая жена Мамаева раскрыла сумму долга футболиста по алиментам

Модель Алана Мамаева заявила, что игрок выплатил лишь часть из долга, а именно 200 тысяч рублей, которые удалось взыскать приставам. 33-летний хавбек, последним клубом которого были подмосковные «Химки», задолжал 1,2 миллиона рублей. Экс-супруга подчеркнула, что озвучила лишь долг за 2021 год.

7 июня стало известно, что Мамаеву ограничили выезд из России из-за неуплаты алиментов. Алана Мамаева опубликовала соответствующие документы в своем Telegram-канале.

Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года. Брак был расторгнут по решению суда в Ростове-на-Дону.