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10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшая жена Мамаева раскрыла сумму долга футболиста по алиментам

Бывшая супруга полузащитника Павла Мамаева Алана раскрыла сумму долга футболиста по алиментам. Об этом сообщает РИА ФАН.

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Источник: РИА "Новости"

Модель Алана Мамаева заявила, что игрок выплатил лишь часть из долга, а именно 200 тысяч рублей, которые удалось взыскать приставам. 33-летний хавбек, последним клубом которого были подмосковные «Химки», задолжал 1,2 миллиона рублей. Экс-супруга подчеркнула, что озвучила лишь долг за 2021 год.

7 июня стало известно, что Мамаеву ограничили выезд из России из-за неуплаты алиментов. Алана Мамаева опубликовала соответствующие документы в своем Telegram-канале.

Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года. Брак был расторгнут по решению суда в Ростове-на-Дону.

Мамаев известен по выступлениям за «Ростов», «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо». С 2010 по 2016 год он привлекался к играм за сборную России.

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