Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Викингур Р
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Атлетик Э
Футбол. Еврокубки
20:00
Сент-Джозефс
Ларн
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
21:00
Балкани
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Линфилд
Футбол. Еврокубки
21:00
Лех
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:30
Шэмрок Роверс
Хибернианс
Футбол. Еврокубки
21:45
Шкупи
Линколн
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как «Спартак» сжигал свои деньги. История провального трансфера Гуса Тила

Голландец ушел в ПСВ.

Спартак
ПСВПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Гус Тил — история для книги «Как “Спартак” бессмысленно сжигал свои деньги». По разным данным, за голландца в 2019-м заплатили от 15 до 18 миллионов евро, что автоматически сделало этот переход самым дорогим в истории клуба. И, возможно, самым бестолковым, если бы мы не знали о существовании Педро Роши, которого за пару лет до покупки Тиля выписали за 12 миллионов. Самое печальное, что на бразильце уже ничего не заработать. А вот на голландце кое-что удалость отбить, и это точно маленькая победа Луки Каттани, потому что по нынешним временам трансфер иностранца в Европу — однозначный успех. По разным данным, на трансфере Гуса Тила в ПСВ «Спартак» заработает от 4 до 5 миллионов евро.

Да, минус все равно огромный. При этом, думаю, в нормальных условиях за футболиста его уровня «Спартак» мог бы выручить от 11 до 14 миллионов евро. И это все равно не позволило бы покрыть затраты.

Источник: Спорт-Экспресс

Так почему Тил не заиграл в «Спартаке»? Сам по себе голландец — жуткий профессионал: исполнительный, обученный и позитивный, но штука в том, что он — человек-функция, а красно-белые при Олеге Кононове (Тил покупался под этого тренера) нуждались в фантазисте. То есть парне, который создавал бы моменты за счет индивидуального мастерства с позиции «десятки». Тиль — совершенно другой профиль, хотя формально — тоже «десятка», но почти без навыков дриблинга и без особенных пасовых возможностей.

Через 15 лет Крала вспомнят только из-за внешности. Чех не отработал 12 миллионов, которые за него заплатили.

При этом Гус — восхитительный игрок второго темпа, идеальный второй форвард или «десятка» в отлаженной системе, где нужно прессинговать, добегать в нужные зоны и забирать ничейные мячи в штрафной соперника. Ровно то, что «Спартаку» на тот момент вообще не было нужно, поскольку Кононов пытался отдавать максимальную свободу игрокам в финальной трети поля. Кстати, ровно тогда Бакаев выдал один из лучших сезонов в РПЛ, поскольку получил разрешение действовать интуитивно. Как раз в том стиле, в котором Тил абсолютно бесполезен.

Зато у голландца Арне Слота, который работал с Гусом в АЗ и «Фейеноорде», Тил — максимально эффективен, поскольку ему практически не нужно думать о том, что сделать в следующую секунду. Тренер все объяснил и разжевал, поэтому и вытаскивал из Гуса максимальный потенциал.

Источник: Спорт-Экспресс

Теперь в ПСВ Тил попробует продемонстрировать свои качества под руководством Руда ван Нистелроя и избавиться от клише игрока одного тренера, которым пока обладает. Говорят, Нистелрой был очень заинтересован в приглашении Гуса и надеется на него. Думаю, не зря.

Ну, а «Спартак», как это бывает часто, взял игрока формально в правильную позицию, но не озаботился его футбольными качествами. Иногда кажется, что в клубе селекцию ведут люди, которые совершенно не общаются с главным тренером или нарочно привозят футболистов ему во вред. Во всяком случае, чем руководствовался Томас Цорн при трансфере Тила — до сих пор загадка. Это как, знаете, если бы Олег Кононов, придя в бар, заказал светлое нефильтрованное, а ему принесли бокал бургундского. Вроде бы дорого и статусно, но зачем, если задача — освежиться в жаркий летний день?

И вроде заплатил достаточно, а результата как не было, так и нет. Обиднее и не представить.

Максим Никитин

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь