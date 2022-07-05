«Спартак» объявил о возвращении Мозеса и Николсона и прояснил ситуацию с Мартинсом

Отмечается, что Виктор Мозес пропустил сбор в Тарасовке по причинам личного характера, а Шамару Николсону был предоставлен отпуск после выступления за сборную.

Полузащитник Кристофер Мартинс пока не прибыл в Россию из-за проблем со здоровьем. Люксембуржец находится на связи с медицинским штабом клуба и ежедневно предоставляет все необходимые документы. В скором времени красно-белые ждут возвращения Мартинса.